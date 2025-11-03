Betclic 1 Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Beniaminek z Grodziska Mazowieckiego to prawdziwa rewelacja tegorocznej Betclic 1 Ligi. Zawodnicy Piotra Stokowca nie zaznali smaku ligowej porażki od końcówki sierpnia, kiedy to ulegli 1:2 Polonii Warszawa. W ostatniej kolejce Pogoń, opierająca się na młodych zawodnikach, pokonała na wyjeździe naszpikowaną gwiazdami Wieczystą Kraków 3:2. Beniaminek zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli.





Odra Opole zaczyna grać coraz lepiej i nie przegrała żadnego z ostatnich siedmiu ligowych spotkań. W ostatnich kolejkach zdołała urwać punkty faworyzowanym ekipom - zremisowała między innymi 0:0 z Polonią Bytom i pokonała 2:0 Wieczystą Kraków. Opolanie zajmują dziewiąte miejsce w ligowej stawce. Pomimo tego, że ich ofensywa pozostawia sporo do życzenia, żadna z drużyn nie strzeliła mniej goli od Odry (14).





Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o godzinie 18:45.

ST, Polsat Sport