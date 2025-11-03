Chwila do meczu, a tu takie wieści. Ważna decyzja

Spotkania miało rozpocząć się o godz. 18.45, ale ze względu na intensywne opady murawa nie nadawała się do gry. Decyzja została podjęta wspólnie przez delegatów, obsadę sędziowską oraz przedstawicieli obu drużyn.

Nowy termin rozegrania spotkania zostanie podany w najbliższym czasie przez Departament Rozgrywek PZPN.

Puszcza zajmuje obecnie czternaste miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów, a Stal jest szesnasta i ma trzy punkty mniej.