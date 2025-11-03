Chwila do meczu, a tu takie wieści. Ważna decyzja

Piłka nożna

Poniedziałkowy mecz 15. kolejki 1. ligi pomiędzy Puszczą Niepołomice i Stalą Mielec został odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Mężczyzna w niebieskiej kurtce z zapiętym kołnierzem, patrzy w bok z poważną miną.
fot. PAP

Spotkania miało rozpocząć się o godz. 18.45, ale ze względu na intensywne opady murawa nie nadawała się do gry. Decyzja została podjęta wspólnie przez delegatów, obsadę sędziowską oraz przedstawicieli obu drużyn.

 

Nowy termin rozegrania spotkania zostanie podany w najbliższym czasie przez Departament Rozgrywek PZPN.

 

Puszcza zajmuje obecnie czternaste miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów, a Stal jest szesnasta i ma trzy punkty mniej.

Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGALIGA POLSKAMURAWAODWOŁANE SPOTKANIEOPADY DESZCZUPIŁKA NOŻNAPUSZCZAPZPNSTALTERMINY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 0:1. Gol Rafała Augustyniaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 