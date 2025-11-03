Dwa tie-breaki! Emocje w meczu Majchrzaka

Spotkanie Kamila Majchrzaka z Miomirem Kecmanoviciem było rywalizacją w ramach pierwszej rundy turnieju rangi ATP 250 w Atenach. Na triumfatora tego starcia w drugiej fazie czekał już Luciano Darderi. Włoch został rozstawiony z "3", dzięki czemu w 1/16 finału miał wolny los.

Pierwsze cztery gemy bez większych kłopotów padły łupem serwujących. Przy stanie 2:2 dwa break pointy miał Kecmanović, jednak Majchrzak wybrnął z opresji. Chwilę później to Polak sięgnął po premierowe przełamanie w meczu. Na niewiele się to zdało, ponieważ Serb błyskawicznie zniwelował stratę.



Końcówka pierwszej partii była nerwowa. Obaj panowie mieli problemy na podaniu. Kecmanović złamał na 6:5, by potem nie wykorzystać piłki setowej i stracić przewagę. W tie-breaku szybko na 3:0 odjechał Serb. Majchrzak doskoczył na 2:3, lecz przy wyniku 4:4 przeciwnik znów zdobył małe przełamanie, a następnie przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Kecmanović nie zwolnił w drugiej odsłonie zmagań i wyszedł na prowadzenie 3:0. Polak zdołał dojść do głosu - odrobił różnicę i było po 4. O wszystkim ponownie zadecydował tie-break. W nim kluczowa była końcówka. Kecmanović przełamał na 6:4 i domknął pojedynek, eliminując Majchrzaka z imprezy w Atenach.

Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović 6:7(4), 6:7(4)