Dyskusja o wyborach prezesa Kuleszy. "Każdy jest traktowany jak fanaberia"

W ostatnich latach sporo działo się wokół reprezentacji Polski. Kwestie sportowe często schodziły na boczny tor w obliczu afer i konfliktów wokół drużyny narodowej. Wiązało się to także ze zmianami na stanowisku selekcjonera kadry.

Paulo Sousa, Czesław Michniewicz i Fernando Santos - żaden z tych szkoleniowców nie pracował z zespołem dłużej niż przez niespełna rok.

- Santos to był zły wybór. Wyniki słabe, atmosfera wokół reprezentacji nierewelacyjna. W momencie jego wyboru ja też uważałem, że to najlepszy wybór. Okazało się, że tak nie było - powiedział Kaźmierczak.

Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych podkreślił, że prawie wszyscy trenerzy osiągali postawione przed nimi cele.

- Michniewicz wykonał zadanie, awansował na mistrzostwa świata, wyszliśmy z grupy. Na Santosa spuszczam zasłonę milczenia. Probierz wykonał zadanie, był na mistrzostwach Europy. Uważam, że to były najlepsze występy naszej reprezentacji od czasów Adama Nawałki i to z 2016 roku - powiedział.

Blisko dwa lata spędził w roli selekcjonera Michał Probierz. Zdaniem Kaźmierczaka pod jego wodzą Polacy prezentowali się dobrze.

- Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy stylu Probierza i jego dokonań jako trenera, muszą przyznać, że mecz z Holandią był jednym z lepszych meczów naszej kadry w ostatnim czasie zakończony niezasłużoną porażką. Z Francją zagraliśmy wyrównany mecz, z Austrią słaby z różnych przyczyn. Kompleksowo oceniając dokonania Probierza, myślę że nie znajdziemy wielu argumentów, żeby powiedzieć, że ta reprezentacja wyglądała tak fatalnie - stwierdził.

Na koniec skomentował nieustające dyskusje na temat wyborów prezesa Cezarego Kuleszy. - Każdy jego jest traktowany jako jego kolejna fanaberia - podsumował.

Obecnie selekcjonerem reprezentacji Polski jest Jan Urban.