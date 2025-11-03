Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović na żywo. ATP w Atenach. Relacja live i wynik online

Kamil Majchrzak bierze udział w zmaganiach rangi ATP 250 w Atenach. Polak w pierwszej rundzie mierzy się z Serbem Miomirem Kecmanoviciem.

Dotychczas panowie grali ze sobą czterokrotnie. Trzy razy lepszy był Kecmanović, a raz zwyciężył Majchrzak. Poprzednio zawodnicy stanęli po przeciwnych stronach siatki podczas igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), gdzie triumfował Serb.

W drugiej fazie imprezy w stolicy Grecji na triumfatora starcia między Majchrzakiem a Kecmanoviciem czeka już Luciano Darderi. Włoch został bowiem rozstawiony z "3" i w 1/16 finału miał wolny los.

