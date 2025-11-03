Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović na żywo. ATP w Atenach. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Atenach. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak bierze udział w zmaganiach rangi ATP 250 w Atenach. Polak w pierwszej rundzie mierzy się z Serbem Miomirem Kecmanoviciem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie Świątek. "Bardzo mi go brakuje"

 

Dotychczas panowie grali ze sobą czterokrotnie. Trzy razy lepszy był Kecmanović, a raz zwyciężył Majchrzak. Poprzednio zawodnicy stanęli po przeciwnych stronach siatki podczas igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), gdzie triumfował Serb.

 

W drugiej fazie imprezy w stolicy Grecji na triumfatora starcia między Majchrzakiem a Kecmanoviciem czeka już Luciano Darderi. Włoch został bowiem rozstawiony z "3" i w 1/16 finału miał wolny los.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP 250 ATENYATP 250 ATENY 2025ATP ATENYATP ATENY 2025ATP TOURKAMIL MAJCHRZAKMIOMIR KECMANOVIĆTENISTURNIEJE ATP I WTAVANDA PHARMACEUTICALS HELLENIC CHAMPIONSHIPVANDA PHARMACEUTICALS HELLENIC CHAMPIONSHIP 2025

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 