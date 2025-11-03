Kłopoty Realu przed meczem LM. Występ kluczowego piłkarza pod znakiem zapytania

Hiszpański klub przekazał w oficjalnym komunikacie, że stan zdrowotny zawodnika będzie monitorowany na bieżąco. Z kolei Fabrizio Romano dodaje, że Argentyńczyk nie brał udziału w sesji treningowej z drużyną, zamiast tego trenował indywidualnie na siłowni. To zła wiadomość dla trenera Xabiego Alonso, który dawał sporo szans osiemnastolatkowi. Łącznie w tym sezonie argentyński skrzydłowy wystąpił w 12 spotkaniach, w których zanotował gola i asystę.

Uraz Mastantuono to niejedyny problem hiszpańskiego szkoleniowca. Atroskopię kolana przeszedł niedawno Dani Carvajal, który ledwo co uporał się z kontuzją zerwanych więzadeł krzyżowych, swoje problemy mają również David Alaba i Antonio Ruediger. Według "The Athletic", niepewnym występu od pierwszej minuty może czuć się Trent Alexander Arnold, dla którego będzie to powrót na Anfield od czasu letniego transferu do "Królewskich".

Mecz Liverpoolu z Realem odbędzie się we wtorek 4 listopada o godzinie 21:00. W ubiegłym sezonie w bezpośredniej konfrontacji górą byli "The Reds", którzy triumfowali u siebie 2:0 po golach Alexisa Mac Allistera i Cody’ego Gakpo.