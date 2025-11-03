Kolejny trener zwolniony na zapleczu PKO BP Ekstraklasy

- Chciałbym podziękować Arturowi za ciężką pracę, jaką wykonał. Przejął drużynę, która potrzebowała piłkarskiego doświadczenia i wsparcia, i odniósł niesamowity sukces w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu. To fantastyczny, otwarty i szczery człowiek. To była przyjemność z nim współpracować - ocenił członek zarządu GKS Max Kothny, cytowany w klubowych mediach.

W najbliższym czasie zespół poprowadzą dotychczasowi asystenci Michael Chojnicki i Marcin Paczkowski.

Rok wcześniej tyszanie w rundzie jesiennej wygrali raz w 17 kolejkach, 11 spotkań zremisowali, a pięć przegrali. Na początku prowadził ich Dariusz Banasik, pod koniec sierpnia zmienił go Skowronek.

Pod jego kierunkiem GKS 10 pierwszych meczów nie wygrał, ale po świetnej rundzie wiosennej skończył sezon na siódmym miejscu, do udziału w barażach zabrakło trzech punktów.

Po sezonie odeszło 12 graczy, klub pozyskał dziewięciu.

Banasik pozostaje do końca bieżących rozgrywek formalnie zatrudniony w tyskim klubie.

Tyszanie w 15 spotkaniach tego sezonu wygrali trzykrotnie, trzy razy zremisowali.

Skowronek jest drugim trenerem z 1. ligi, który w poniedziałek stracił pracę. Z Wieczystą rozstał się Gino Lettieri, a w najbliższym czasie zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk.

