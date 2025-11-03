Kurek z debiutem w Japonii! Drużyna z kolejnym zwycięstwem

W poprzednim sezonie Anna Kurek reprezentowała barwy klubu z Nysy, z którym wywalczyła awans na zaplecze Tauron Ligi. Była wielokrotnie wyróżniana mianem najlepszej zawodniczki meczów. Jej przyszłość stanęła jednak pod znakiem zapytania, kiedy stało się jasne, że mąż wraca do ligi japońskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka stanęła do walki o życie brata. "Nie wahałam się ani sekundy"

Tym razem Kurek nie zawiesiła kariery. Postanowiła kontynuować ją w barwach klubu Tokio Sunbeams. Drużyna występuje w rozgrywkach drugiej dywizji V.League. Polka jest jedną z dwóch zagranicznych zawodniczek w zespole. Wspiera ją mongolska siatkarka Khandsuren Gantogtokh.

- Ostatni raz podpisywałam kontrakt siedem lat temu. Naprawdę, nigdy bym nie przypuszczała, że będę grała w Japonii - mówiła na swoim kanale YouTube Kurek.

W niedzielę nadszedł dzień debiutu. Polka weszła na boisko w drugim secie, zdobyła dziesięć punktów (7 atakiem, 1 blokiem i 2 zagrywką). Jej ekipa wygrała spotkanie z Fukuoka Girasol 3:0 (25:15, 25:21, 25:19).

Dzień później drużyny te rozegrały kolejne spotkanie. Tym razem zespół Kurek potrzebował czterech setów do zwycięstwa.