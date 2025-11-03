Nie żyje reprezentant kraju. Padł na boisko w trakcie meczu

W poniedziałek 3 listopada odbywało się spotkanie 14. kolejki serbskiej Super Ligi między FK Mladost Lucani a FK Radnicki 1923. Zespół gości zaledwie 11 dni temu dokonał zmian na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem ekipy został Mladen Zizović.

Radnicki świetnie wszedł w spotkanie. Po 120 sekundach od pierwszego gwizdka prowadzenie swojej drużynie dał Tunezyjczyk Ouijdi Sahli, natomiast już w dziewiątej minucie na 2:0 podwyższył rodak strzelca pierwszej bramki Louay Ben Hassine.

Niestety, później nadeszły fatalne wieści. W 22. minucie na murawę padł Zizović. 44-letniego Bośniaka natychmiastowo przetransportowano do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Spotkanie zostało przerwane.

W przeszłości Zizović sam był piłkarzem. Rozegrał nawet dwa mecze w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. W trakcie swojej kariery występował w takich klubach, jak Zrinjski Mostar czy Borac Banja Luka.

Następnie obie drużyny prowadził jako szkoleniowiec. Pracował także jako trener między innymi saudyjskiego Al-Kholood czy macedońskiego Shkupi.