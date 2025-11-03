Niespodziewane zwolnienie z UFC. Zawodnik zamieszany w skandal bukmacherski?

Amerykański zawodnik wagi piórkowej niespodziewanie pożegnał się z największą federacją MMA na świecie. Decyzja o jego zwolnieniu zapadła tuż po kontrowersyjnym sobotnim pojedynku podczas gali UFC Fight Night 263. Dulgarian przegrał przez poddanie już w pierwszej rundzie z Yadierem del Valle, a przebieg starcia - jego pasywność, brak reakcji na ataki oraz zaskakująca zmiana kursów bukmacherskich tuż przed walką - sprawiły, że o pojedynku zrobiło się głośno w środowisku analityków sportowych.

Jeszcze na kilka godzin przed rozpoczęciem starcia Amerykanin był zdecydowanym faworytem, jednak kursy na jego zwycięstwo zaczęły gwałtownie rosnąć. Niektórzy bukmacherzy całkowicie wycofali pojedynek z oferty, inni - zwrócili środki graczom, którzy postawili na Dulgariana. Gdy walka dobiegła końca, podejrzenia o możliwą ingerencję osób trzecich nasiliły się jeszcze bardziej.

Zawodnik z Kansas City zakończył tym samym swoją przygodę z federacją z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek.

Wiele wskazuje na to, że sprawa może mieć drugie dno. "The Midwest Choppa" w przeszłości trenował pod okiem Jamesa Krause'a - szkoleniowca, który został dożywotnio zawieszony za udział w aferze bukmacherskiej. Wiele źródeł już teraz sugeruje, że komisja sportowa stanu Nevada przyjrzy się dokładnie przebiegowi walki oraz ruchom kursów przed jej rozpoczęciem.