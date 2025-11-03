Nowy lider rankingu ATP. Zmiana na czele

Sinner prowadził na liście ATP przez 65 tygodni, od 10 czerwca 2024 do 7 września bieżącego roku. Na osiem ostatnich tygodni zastąpił go Hiszpan Carlos Alcaraz, który w turnieju w paryskiej hali Bercy odpadł w drugiej rundzie. Obaj mają ogromną przewagę nad trzecim w klasyfikacji Niemcem Alexandrem Zverevem.

Sezon zwieńczy turniej ATP Finals w Turynie (9-16 listopada), z udziałem ośmiu najlepszych tenisistów. W ubiegłym tygodniu udział w nim zapewnili sobie Amerykanie Ben Shelton i Taylor Fritz oraz Australijczyk Alex de Minaur, dołączając do Sinnera, Alcaraza, Zvereva i Serba Novaka Djokovica.

Pozostało jedno wolne miejsce, które zajmie Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, finalista z Paryża, lub Włoch Lorenzo Musetti. W tym tygodniu Auger-Aliassime miał grać w Metz, ale wycofał się z rywalizacji, natomiast Musetti wystąpi w Atenach.