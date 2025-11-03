Pajor najlepsza w Europie! Hiszpańskie media oszalały na punkcie Polki

Polka ma za sobą sezon, o którym marzy każda piłkarka. Zawodniczka Barcelony została uhonorowana tytułem najlepszej zawodniczki Europy w plebiscycie organizowanym przez hiszpański dziennik "Mundo Deportivo". Podczas uroczystej gali 28-letnia piłkarka odebrała statuetkę w kategorii Trofeo MVP CaixaBank, przyznawaną, jak sama nazwa wskazuje, dla MVP minionego sezonu.

Podczas swojego wystąpienia Pajor poruszyła hiszpańską publiczność. Reprezentantka Polski, zamiast mówić po angielsku, zdecydowała się zwrócić do zgromadzonych w ich ojczystym języku. Ten gest spotkał się z natychmiastową owacją, a jej słowa o wdzięczności wobec klubu, sztabu i kibiców z Katalonii zostały przyjęte z ogromnym entuzjazmem.

- Zdobycie tej nagrody nie byłoby możliwe bez wszystkich osób, z którymi pracuję w klubie. To dla mnie ogromny zaszczyt grać w Barcelonie. Chcę także podziękować naszym kibicom - powiedziała Pajor po hiszpańsku.

Polka zasiliła szeregi hiszpańskiego giganta latem ubiegłego roku, przechodząc z niemieckiego VfL Wolfsburg. W swoim pierwszym sezonie w nowym barwach błyskawicznie została jedną z najlepszych ofensywnych zawodniczek - w rozgrywkach ligowych oraz w krajowych, jak i europejskich pucharach zanotowała 43 trafienia.

Obecnie kapitanka reprezentacji Polski jest w trakcie rekonwalescencji po kontuzji. W mediach społecznościowych Barcelony w piątek pojawił się film pokazujący, jak piłkarka biega po murawie z piłką. 28-letnia zawodniczka 12 października doznała urazu kolana w ligowym meczu z Atletico Madryt (6:0).

Dokładny termin powrotu do gry Pajor nie jest znany, ale już w listopadzie powinna znaleźć się w kadrze meczowej "Blaugrany".