Pierwsza porażka Spurs. Drużyna Sochana zatrzymana

"Ostrogi" po raz pierwszy w historii zaczęły rozgrywki od pięciu kolejnych zwycięstw, ale w Phoenix trafiły na świetnie dysponowanego rywala. Devin Booker zdobył dla gospodarzy 28 punktów, Grayson Allen i Ryan Dunn dodali po 17, a cały zespół miał blisko 60-procentową skuteczność zarówno wszystkich rzutów z gry, jak i "trójek". Zza łuku gracze "Słońc" trafili 19-krotnie na 33 próby, a goście jedynie 10 razy na 41 rzutów.

Słabiej dysponowany niż we wcześniejszych spotkaniach był francuski gwiazdor Spurs Victor Wembanyama, który zakończył je z dziewięcioma punktami, przy niespełna 29-procentowej skuteczności rzutów z gry. Jego średnia z pięciu pierwszych występów w sezonie to 30,2 pkt. Po raz pierwszy od 30 października 2024 uzyskał jednocyfrową zdobycz. Do tego odnotował dziewięć zbiórek, cztery bloki i dwie asysty.

Stephon Castle z 26 punktami był najskuteczniejszym zawodnikiem pokonanych. Wchodzący z ławki Keldon Johnson zdobył 19.

Zespół z San Antonio w trzeciej kwarcie przegrywał już różnicą 31 punktów. W ostatniej zbliżył się na 14 (97:111), ale to Suns zdobyli kolejne 11 "oczek" i mecz był praktycznie rozstrzygnięty.

W drużynie Spurs - poza leczącym uraz nadgarstka Sochanem - zabrakło rozgrywającego De’Aarona Foxa i środkowego Luke’a Korneta. Natomiast Suns grali bez rozgrywającego Jalena Greena i skrzydłowego Dillona Brooksa.

"Słońca" odniosły trzecie zwycięstwo i z bilansem 3-4 plasują się na 11. pozycji na Zachodzie. Z kolei Spurs (5-1) ustępują w tej konferencji jedynie Oklahoma City Thunder.

Mistrzowie NBA w niedzielę wygrali po raz siódmy od początku sezonu i są jedynym niepokonanym zespołem ligi. Tym razem odprawili New Orleans Pelicans 137:106, już po pierwszej kwarcie prowadząc różnicą 17 punktów.

Kanadyjski lider Thunder Shai Gilgeous-Alexander w ciągu 30 minut na parkiecie uzyskał 30 punktów, a w sumie ośmiu koszykarzy mogło się pochwalić dwucyfrową zdobyczą. Zion Williamson z 20 pkt i dziewięcioma zbiórkami był wyróżniającą się postacią wśród pokonanych.