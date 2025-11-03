Cracovia po ostatnim domowym zwycięstwie nad Rakowem 2:0 zanotowała porażkę w wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin. Podopieczni Luki Elsnera przez większość spotkania prowadzili, ale ostatecznie nie zdołali wywieźć ze Szczecina choćby punktu i ulegli gospodarzom 1:2. Drużyna z Krakowa odpadła także z Pucharu Polski - Marek Papszun i jego zawodnicy po porażce w meczu ligowym zrewanżowali się Cracovii, wygrywając na własnym stadionie 3:0. Krakowianie, jako jedna z czterech drużyn PKO BP Ekstraklasy, nie zaznali smaku porażki przed własną publicznością.





Z Pucharem Polski pożegnało się również Zagłębie. "Miedziowi" po dogrywce przegrali w Łodzi z Widzewem 0:1. Co ciekawe, najlepsza ofensywa PKO BP Ekstraklasy nie znajdowała drogi do siatki rywala jedynie w konfrontacjach z Widzewem. W pozostałych spotkaniach ligowych i pucharowych podopieczni Leszka Ojrzyńskiego zdobywali co najmniej jedną bramkę. W tabeli lubinianie znajdują się na siódmej pozycji i do swojego poniedziałkowego rywala tracą cztery "oczka".





Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 20:30.

ST, Polsat Sport