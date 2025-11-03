Drużyna z Gdańska w ostatniej kolejce przegrała z Rakowem w Częstochowie 1:2. Wynik nikogo by nie zdziwił, gdyby nie fakt, że Lechia, po czerwonej kartce Karola Struskiego, grała przez większość meczu w przewadze jednego zawodnika. Zawodnicy Johna Carvera znajdują się obecnie w strefie spadkowej. Powody takiego stanu rzeczy są dwa - ujemne punkty od komisji ligi i słaba dyspozycja w formacji obronnej. Żadna drużyna w PKO BP Ekstraklasie nie straciła więcej bramek od ekipy z Gdańska (29).

Radomiak w ostatniej kolejce również nie zainkasował trzech punktów - zremisował na własnym boisku z Wisłą Płock 1:1. Ekipa z Radomia przeplata dobre występy słabszymi i obecnie plasuje się na jedenastej lokacie, mając sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Przewagą radomian może być fakt, że w tygodniu nie grali w ramach Pucharu Polski, w przeciwieństwie do Lechii, która po dogrywce wygrała z Puszczą w Niepołomicach 3:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 18:00.

ST, Polsat Sport