Zawodnicy Mariusza Misiury nie wygrywają już tak seryjnie jak na początku sezonu, ale wciąż regularnie punktują - nie przegrali czterech ostatnich spotkań w lidze. Wisła wciąż jest w czołówce ligowej tabeli, zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc cztery punkty do pierwszego Górnika. Ekipa z Płocka z dziewięcioma straconymi golami może pochwalić się również najlepszą defensywą w lidze - żadna z drużyn nie wypada w tym zestawieniu lepiej od płocczan.





Pogoń pod wodzą nowego szkoleniowca, Thomasa Thomasberga, zawsze gra do końca. Ostatnie trzy spotkania ligowe to dwa zwycięstwa i remis, w każdym z tych spotkań piłkarze ze Szczecina trafiali do siatki przeciwników w samych końcówkach spotkań. Dzięki tym rezultatom sytuacja "Portowców" w tabeli nieco się poprawiła - zajmują dziewiąte miejsce, ale do czwartej Cracovii tracą już tylko cztery punkty.





Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 18:00.





ST, Polsat Sport