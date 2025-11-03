Na zakończenie trzeciej kolejki PlusLigi kibiców czeka interesujące starcie w Tarnowie, gdzie Barkom Każany Lwów podejmie Indykpol AZS Olsztyn. Obie drużyny rozpoczęły sezon od jednego zwycięstwa i jednej porażki. Gospodarze poniedziałkowego meczu mają za sobą dwa tie-breaki - na inaugurację ulegli Treflowi Gdańsk 2:3, natomiast tydzień później w takim samym stosunku setów pokonali Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa.

Zespół z Olsztyna również ma za sobą dwie pięciosetowe konfrontacje. W inauguracyjnym spotkaniu sezonu musieli uznać wyższość JSW Jastrzębskiego Węgla, lecz w drugiej kolejce odnieśli zwycięstwo nad PGE GiEK Skrą Bełchatów.

W poprzednim meczu pomiędzy tymi drużynami lepsi okazali się olsztynianie, którzy wygrali 3:1 w ramach 23. kolejki ubiegłego sezonu PlusLigi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Indykpol AZS Olsztyn od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

