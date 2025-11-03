PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV i stream online

Cuprum Stilon Gorzów - Aluron CMC Warta Zawiercie to grana awansem potyczka 12. kolejki PlusLigi. W tabeli wyżej - na szóstym miejscu z dorobkiem sześciu punktów - znajdują się "Jurajscy Rycerze". Gospodarze natomiast z jednym "oczkiem" plasują się na 12. pozycji.

Aluron na inaugurację krajowych rozgrywek musiał uznać wyższość PGE Projektu Warszawa.(0:3). Później jednak podopieczni Michała Winiarskiego złapali wiatr w żagle i odnieśli dwa triumfy: z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle (3:1) i Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa (3:0).

Cuprum z kolei nie zaznał jeszcze w tym sezonie smaku zwycięstwa. Ekipa prowadzona przez Francuza Huberta Henno okazała się gorsza odpowiednio od InPost ChKS-u Chełm (2:3), PGE GiEK Skry Bełchatów (3:0) oraz Asseco Resovii Rzeszów (3:0).

W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach bez straty seta górą byli zawiercianie.

Transmisja spotkania Cuprum Stilon Gorzów - Aluron CMC Warta Zawiercie we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.