Pierwsze poniedziałkowe spotkanie PlusLigi zapowiada się jako wyrównany pojedynek drużyn plasujących się w środku tabeli. Gospodarze po dwóch kolejkach mają na swoim koncie cztery punkty. Na inaugurację sezonu bełchatowianie ulegli po tie-breaku Indykpolowi AZS Olsztyn, natomiast w kolejnym meczu pewnie pokonali Cuprum Stilon Gorzów 3:0.

Po drugiej stronie siatki staną zawodnicy ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, którzy po dwóch meczach nowego sezonu zgromadzili zaledwie jeden punkt. Ekipa z Opolszczyzny na starcie rozgrywek trafiła na wyjątkowo wymagających rywali - najpierw po zaciętym pięciosetowym starciu przegrała z obecnym mistrzem Polski, Bogdanką LUK Lublin, a następnie musiała uznać wyższość wicemistrza PlusLigi - Aluronu CMC Warty Zawiercie - któremu uległa 1:3.

W poprzednim starciu obu zespołów górą była ZAKSA, która po emocjonującym widowisku zwyciężyła 3:2 w meczu 21. kolejki ubiegłego sezonu PlusLigi.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport