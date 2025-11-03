Polsat SiatCast - 04.11. Transmisja TV i stream online

Krystian NatońskiSiatkówka

Przed nami pierwsze listopadowe wydanie "Polsat SiatCast". W nim gościem Marka Magiery oraz Jakuba Bednaruka będzie siatkarz Bogdanki LUK Lublin oraz reprezentacji Polski, Marcin Komenda. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Logo "Polsat SiatCast" na tle zawodnika siatkówki w akcji.
fot. Polsat Sport
Już we wtorek premiera "Polsat SiatCast" z Marcinem Komendą

Tematem dyskusji będą zmagania ligowe, która rozpędzają się z każdym tygodniem. Mowa o rozgrywkach w PlusLidze oraz Tauron Lidze.

Połączymy się z Marcinem Komendą, który razem z Bogdanką walczy w tym sezonie o obronę mistrzostwa Polski. Jak na razie lublinianie pod wodzą Stephane'a Antigi spisują się bez zarzutów, czego dowodem komplet trzech zwycięstw i drugie miejsce w tabeli.

 

Po pierwszych kilku kolejach można już pokusić się o wyciągnięcie pierwszych wniosków dotyczących formy poszczególnych zespołów. Analizy i komentarzy z pewnością nie zabraknie w "Polsat SiatCast".

Gdzie obejrzeć "Polsat SiatCast"? O której godzinie?

Transmisja "Polsat SiatCast" we wtorek 4 listopada od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

MARCIN KOMENDA PLUSLIGA POLSAT SIATCAST SIATKÓWKA TAURON LIGA
