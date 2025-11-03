Tematem dyskusji będą zmagania ligowe, która rozpędzają się z każdym tygodniem. Mowa o rozgrywkach w PlusLidze oraz Tauron Lidze.

Połączymy się z Marcinem Komendą, który razem z Bogdanką walczy w tym sezonie o obronę mistrzostwa Polski. Jak na razie lublinianie pod wodzą Stephane'a Antigi spisują się bez zarzutów, czego dowodem komplet trzech zwycięstw i drugie miejsce w tabeli.

Po pierwszych kilku kolejach można już pokusić się o wyciągnięcie pierwszych wniosków dotyczących formy poszczególnych zespołów. Analizy i komentarzy z pewnością nie zabraknie w "Polsat SiatCast".

Gdzie obejrzeć "Polsat SiatCast"? O której godzinie?

Transmisja "Polsat SiatCast" we wtorek 4 listopada od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Polsat Sport