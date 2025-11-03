Porto wciąż niepokonane. Grali obaj Polacy

Piłka nożna

FC Porto, z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w składzie, pokonało SC Braga 2:1 w 10. kolejce piłkarskiej ekstraklasy Portugalii i prowadzi w tabeli. Obaj Polacy rozegrali całe spotkanie, a pierwszy z nich został ukarany żółtą kartką.

Piłkarz w czerwonym stroju drybluje z piłką, podczas gdy obrońca w niebiesko-białym stroju próbuje go powstrzymać.
fot. PAP/EPA
Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0 po trafieniu 18-letniego Rodrigo Mory. Krótko po przerwie do remisu doprowadził Hiszpan Victor Gomez, któremu asystował Urugwajczyk Rodrigo Zalazar, kilka lat temu zawodnik Korony Kielce.

 

Zwycięskiego gola dla „Smoków” strzelił w 79. minucie Hiszpan Borja Sainz.

 

FC Porto w 10 spotkaniach odniosło dziewięć zwycięstw i raz zremisowało. Ma 28 punktów i o trzy wyprzedza Sporting Lizbona oraz o cztery Benficę Lizbona.

