Porto wciąż niepokonane. Grali obaj Polacy

Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0 po trafieniu 18-letniego Rodrigo Mory. Krótko po przerwie do remisu doprowadził Hiszpan Victor Gomez, któremu asystował Urugwajczyk Rodrigo Zalazar, kilka lat temu zawodnik Korony Kielce.

Zwycięskiego gola dla „Smoków” strzelił w 79. minucie Hiszpan Borja Sainz.

FC Porto w 10 spotkaniach odniosło dziewięć zwycięstw i raz zremisowało. Ma 28 punktów i o trzy wyprzedza Sporting Lizbona oraz o cztery Benficę Lizbona.