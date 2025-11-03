Ręczna na Orliku - tysiące młodych sportowców walczyło o finały wojewódzkie

Ponad 5 tysięcy uczestników i setki rozegranych meczów

Etap regionalny przyniósł ogromne emocje i sportową rywalizację w całym kraju. W rozgrywkach wzięło udział ponad 5 000 zawodników, którzy stworzyli 663 drużyny i rozegrali 1085 meczów w dwóch kategoriach wiekowych - U-11 i U-12. Turnieje odbyły się na 92 obiektach sportowych, w tym na kilkudziesięciu obiektach w całej Polsce.

Droga do finału

Od poniedziałku rozpoczną się finały wojewódzkie, które oficjalnie zainauguruje wydarzenie w hali ORLEN ARENA w Płocku. To właśnie tam młodzi szczypiorniści z całego Mazowsza staną do rywalizacji na parkiecie, na którym na co dzień trenują i odnoszą sukcesy zawodnicy ORLEN Wisły Płock - mistrza Polski sezonu 2024/2025.

Dla uczestników będzie to nie tylko sportowa przygoda, ale także spełnienie marzeń - możliwość gry w miejscu, gdzie rodzą się prawdziwe sportowe legendy. W programie każdego finału znajdą się mecze fazy grupowej, półfinały oraz uroczysta ceremonia wręczenia nagród i medali.

Dalsza rywalizacja obejmie wszystkie województwa - od Augustowa na Podlasiu po Ustrzyki Dolne na Podkarpaciu. Na mapie rozgrywek znalazły się również m.in. Lublin, Bytom, Kraków, Gniezno, Drawsko Pomorskie, Płock, Sandomierz, Nowa Sól, czy Arłamów. W każdym z tych ośrodków odbędzie się wojewódzkie święto piłki ręcznej, gromadząc zawodników, nauczycieli, rodziny i kibiców.

Zwieńczeniem tegorocznej edycji będzie Finał Ogólnopolski, podczas którego reprezentanci wszystkich województw spotkają się, by rywalizować o tytuł najlepszej drużyny w Polsce. To wydarzenie po raz kolejny udowodni, że piłka ręczna potrafi łączyć pasję do sportu, współzawodnictwo i związane z nim wielkie emocje.

Sport, który łączy

Ręczna na Orliku to jeden z największych w Polsce projektów promujących piłkę ręczną wśród dzieci. Celem programu jest wyrównywanie szans w dostępie do sportu, integracja lokalnych społeczności oraz pokazanie, że sport to przede wszystkim radość, współpraca i budowanie relacji. Najmłodsi uczą się zasad fair play, szacunku do przeciwnika, a także pracy zespołowej.

Informacja prasowa