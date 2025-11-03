Rywale Jagiellonii zostali mistrzami kraju! W ich składzie gra Polak

Drużyna KuPS Kuopio, której piłkarzem jest Piotr Parzyszek, zapewniła sobie drugi z rzędu i ósmy w historii tytuł mistrza Finlandii. Zdecydował o tym remis wicelidera Ilves z SJK Seinajoki 3:3 w przedostatniej kolejce. Pod koniec listopada KuPS zagra z Jagiellonią Białystok w Lidze Konferencji UEFA.