Rywale Jagiellonii zostali mistrzami kraju! W ich składzie gra Polak
Drużyna KuPS Kuopio, której piłkarzem jest Piotr Parzyszek, zapewniła sobie drugi z rzędu i ósmy w historii tytuł mistrza Finlandii. Zdecydował o tym remis wicelidera Ilves z SJK Seinajoki 3:3 w przedostatniej kolejce. Pod koniec listopada KuPS zagra z Jagiellonią Białystok w Lidze Konferencji UEFA.
W niedzielę drużyna z Kuopio wygrała u siebie z Interem Turku 3:2 - Parzyszek zdobył jedną z bramek - i powiększyła dorobek do 64 punktów. Wicelider z Tampere zgromadził 60 pkt.
Jagiellonia podejmie KuPS 27 listopada w czwartej z sześciu kolejek fazy ligowej LK.
Polski snajper zasilił szeregi fińskiego zespołu w letnim oknie transferowym. Od tamtej pory 32-latek rozegrał 20 meczów - zanotował dziewięć trafień i dwie ostatnie podania.
