Rywale Jagiellonii zostali mistrzami kraju! W ich składzie gra Polak

Piłka nożna

Drużyna KuPS Kuopio, której piłkarzem jest Piotr Parzyszek, zapewniła sobie drugi z rzędu i ósmy w historii tytuł mistrza Finlandii. Zdecydował o tym remis wicelidera Ilves z SJK Seinajoki 3:3 w przedostatniej kolejce. Pod koniec listopada KuPS zagra z Jagiellonią Białystok w Lidze Konferencji UEFA.

Piłkarz w żółtej koszulce KuPS gestykuluje na boisku.
fot: PAP
Piotr Parzyszek

W niedzielę drużyna z Kuopio wygrała u siebie z Interem Turku 3:2 - Parzyszek zdobył jedną z bramek - i powiększyła dorobek do 64 punktów. Wicelider z Tampere zgromadził 60 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny trener zwolniony na zapleczu PKO BP Ekstraklasy

 

Jagiellonia podejmie KuPS 27 listopada w czwartej z sześciu kolejek fazy ligowej LK.

 

Polski snajper zasilił szeregi fińskiego zespołu w letnim oknie transferowym. Od tamtej pory 32-latek rozegrał 20 meczów - zanotował dziewięć trafień i dwie ostatnie podania.

 

Transmisja meczu Jagiellonia - KuPS na sportowych antenach Polsatu.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKKUPS KUOPIOLIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI UEFAPIŁKA NOŻNAPIOTR PARZYSZEK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2. Gol Rafała Augustyniaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 