Sinner znów zagra z Alcarazem. Podano datę hitowego starcia

Mecz zaplanowano na 10 stycznia w Incheon koło Seulu. Australian Open, w którym Sinner będzie bronił tytułu, rozpocznie się 18 stycznia w Melbourne.

"Dla koreańskich kibiców tenisa będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć starcie dwóch najlepszych tenisistów" – oświadczył w komunikacie prasowym producent samochodów Hyundai, sponsor wydarzenia.

W poniedziałek Sinner odzyskał prowadzenie w światowym rankingu, wyprzedzając... Alcaraza.