Nowi królowie tenisa - Włoch Jannik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz - rozegrają mecz pokazowy w Korei Południowej w styczniu, tuż przed Australian Open, pierwszym turniejem wielkoszlemowym sezonu 2026 - ogłosili w poniedziałek organizatorzy.

Dwóch tenisistów, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, ściska sobie dłonie po meczu, obaj trzymają rakiety tenisowe.
fot. PAP/EPA
Sinner znów zagra z Alcarazem. Podano datę hitowego starcia

Mecz zaplanowano na 10 stycznia w Incheon koło Seulu. Australian Open, w którym Sinner będzie bronił tytułu, rozpocznie się 18 stycznia w Melbourne.

 

"Dla koreańskich kibiców tenisa będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć starcie dwóch najlepszych tenisistów" – oświadczył w komunikacie prasowym producent samochodów Hyundai, sponsor wydarzenia.

 

W poniedziałek Sinner odzyskał prowadzenie w światowym rankingu, wyprzedzając... Alcaraza.

