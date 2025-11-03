Siódma porażka Pogoni w PKO BP Ekstraklasie! Przetasowania w czołówce tabeli

Przed poniedziałkowym spotkaniem trener Misiura zapewniał kibiców, że Wisła będzie gotowa na starcie, a drużyna zrobi wszystko, by odnieść zwycięstwo. Nadal zespół nie jest w pełnym składzie, ale powoli zawodnicy wracają do zdrowia.

Zanim piłkarze wybiegli na murawę, do płockich kibiców dotarła cudowna wiadomość. Kapitan drużyny Łukasz Sekulski, który w dzień meczu skończył 35 lat, przedłużył kontrakt do końca sezonu 2026/27.

Wynik spotkania otworzyli gospodarze. Zan Rogelj pognał prawą stroną w kierunku bramki Valentina Cojocanu i dośrodkowywał w pole karne, ale piłka odbiła się od nogi Leonardo Koutrisa i wpadła do siatki.

Po przerwie obie drużyny atakowały, ale piłka nie znajdowała drogi do siatki. W 55. min sędzia podyktował rzut wolny z 17. metra. Zanim piłkarze wznowili grę, trener Misiura zrobił zmianę w swojej drużynie. Zszedł Tomas Tavares, a wszedł Dani Pacheco, który podszedł do piłki, a potem posłał ją w samo okienko. Bramkarz Pogoni nawet się nie zdążył ruszyć do piłki.

W końcówce Pogoń zdecydowanie zaatakowała, ale znakomicie w bramce spisywał się Leszczyński, który nie dopuścił do zmiany wyniku.

Po meczu Wisła awansowała na drugą pozycję w tabeli.

Wisła Płock - Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Leonardo Koutris (22-samobójcza), 2:0 Dani Pacheco (56).

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Andrias Edmundsson - Zan Rogelj, Tomas Tavares (55. Dani Pacheco), Dominik Kun, Wiktor Nowak (70. Nemanja Mijuskovic), Quentin Lecoeuche (87. Bojan Nastic) - Łukasz Sekulski (70. Giannis Niarchos), Deni Juric (70. Iban Salvador).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Hussein Ali (46. Jakub Lis), Dimitrios Keramitsis, Marian Huja, Leonardo Koutris (46. Leo Borges) - Musa Juwara (46. Kacper Smoliński), Fredrik Ulvestad (76. Paul Mukairu), Mor N Diaye (76. Jan Biegański), Adrian Przyborek - Rajmund Molnar, Kamil Grosicki.

Żółta kartka - Wisła Płock: Tomas Tavares. Pogoń Szczecin: Musa Juwara.

Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów: 8 371.

