Z 0:2 na 3:2 w siatkarskim klasyku! Skra górą, ZAKSA nadal bez wygranej

Na początku premierowej odsłony minimalną przewagę mieli gospodarze. Siatkarze ZAKSY wygrali serię akcji od stanu 9:1 do 9:13 przy zagrywkach Karola Urbanowicza i od tego momentu przejęli inicjatywę. Bełchatowianie trzymali kontakt do stanu 16:17, ale końcówkę rozegrali po swojej myśli skuteczniejsi w ataku goście. Piłkę setową wywalczył Rafał Szymura (19:24), siatkarze Skry obronili się w dwóch akcjach, w kolejnej zaserwowali jednak w siatkę (21:25).





W drugiej partii oglądaliśmy wyrównaną grę do stanu 10:10, a później oglądaliśmy powtórkę z pierwszego seta - punktową serię ZAKSY (10:16), przy zagrywkach Rafała Szymury. W dalszej części seta goście utrzymywali przewagę, choć bełchatowianie poprawili grę w ataku, popełniali więcej błędów od rywali. Jeden z nich - przestrzelony serwis - zakończył tego seta (21:25).

Wynik krążył wokół remisu w trzecim secie (7:7, 13:13) i żadna ze stron nie była w stanie zbudować znaczącej i trwałej przewagi. W końcówce minimalną przewagę uzyskali kędzierzynianie, którzy po zepsutej zagrywce przeciwników mieli piłkę meczową (22:24), ale nie wykorzystali swoich szans. Gospodarze zdołali doprowadzić do rywalizacji na przewagi i wygrali tę wojnę nerwów. Bartłomiej Lemański posłał asa serwisowego, a po chwili punktowy blok Skry zamknął seta (26:24).

Wygrany set wyraźnie uskrzydlił siatkarzy Skry. W czwartej partii uzyskali przewagę (8:5), którą wyraźnie powiększyli po serii czterech wygranych akcji (14:8). Kędzierzynianie zerwali się do walki i odrobili straty po serii wygranych akcji (16:16). Losy seta znów rozstrzygnęły się w końcówce. Serwis gości w siatkę dał Skrze piłkę setową (24:23), ale po chwili skutecznie zaatakował Kamil Rychlicki. W grze na przewagi znów lepsi bełchatowianie, ale rozstrzygnęły ją dwa błędy gości w ataku (27:25).

Siatkarki klasyk miał więc swój finał w tie-breaku! Jego początek toczył się przy minimalnej przewadze ZAKSY, która po punktowym bloku miała dwa oczka zaliczki przy zmianie stron (6:8). Po niej trzy kolejne punkty zapisali na swym koncie siatkarze z Bełchatowa (9:8). W końcówce znów sporo emocji, a dwie ostatnie akcje padły łupem Skry - skutecznie atakowali Bartosz Krzysiek i Antoine Pothron (15:13).

Najwięcej punktów: Bartosz Krzysiek (15), Bartłomiej Lemański (14), Antoine Pothron (13), Zouheir El Graoui (11) – Skra; Kamil Rychlicki (19), Rafał Szymura (16), Karol Urbanowicz (16), Szymon Jakubiszak (13), Igor Grobelny (10) – ZAKSA. Dość wyrównane statystyki, z wyjątkiem bloku, którym zdecydowanie lepiej punktowała ZAKSA (8–16). Ważną rolę w odwróceniu losów meczu miały zmiany, których dokonał trener gospodarzy Krzysztof Stelmach. MVP: Bartosz Krzysiek (13/20 = 65% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (21:25, 21:25, 26:24, 27:25, 15:13)

Skra: Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi – Kamil Szymura (libero) oraz Kajetan Kubicki, Bartosz Krzysiek, Maksym Kędzierski, Zouheir El Graoui, Łukasz Wiśniewski, Kamil Szymendera. Trener: Krzysztof Stelmach.

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Mateusz Rećko, Jakub Szymański. Trener: Andrea Giani.



