Bogdanka LUK Lublin w poprzednim sezonie po raz pierwszy w historii wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski. JSW Jastrzębski Węgiel to triumfator Pucharu Polski, rozgrywki PlusLigi zakończył na czwartym miejscu. Obie ekipy zagrają w katowickim Spodku o pierwsze trofeum w sezonie - AL-KO Superpuchar Polski.

Siatkarze z Lublina bardzo dobrze zaprezentowali się w pierwszych spotkaniach obecnego sezonu PlusLigi. Pokonali kolejno Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa (3:0), ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle (3:2) oraz InPost ChKS Chełm (3:0).

W składzie JSW Jastrzębskiego Węgla zaszło przed sezonem zdecydowanie więcej zmian, niż w Bogdance. Drużynę opuściło kilka gwiazd, prowadzi ją nowy trener - Andrzej Kowal. Jastrzębianie rozpoczęli sezon od wygranych z Indykpolem AZS Olsztyn (3:2) i Ślepskiem Malow Suwałki (3:0), trzeci mecz przyniósł natomiast porażkę z PGE Projektem Warszawa (0:3).

Rywalizacja o Superpuchar Polski siatkarzy jest rozgrywana regularnie od 2012 roku. Wcześniej, w 1995 roku, zorganizowano turniej o Superpuchar PZPS, a w finale AZS Yawal Częstochowa pokonał Morze Szczecin 3:0. Najwięcej Superpucharów ma w klubowej gablocie Skra Bełchatów, która triumfowała w latach 2012, 2014, 2017 i 2018. W poprzedniej edycji Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Jastrzębski Węgiel 3:2 (23:21 w tie-breaku).

Kiedy mecz o Superpuchar Polski w siatkówce?

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel w środę 5 listopada o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 20.00.

W tym samym dniu o Superpuchar Polski powalczą w Spodku również siatkarki. DevelopRes Rzeszów zagra z ŁKS Commercecon Łódź, a to spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30.