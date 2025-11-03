DevelopRes Rzeszów w minionym sezonie wywalczył dublet - najpierw sięgnął po Puchar Polski, a później po raz pierwszy w historii wywalczył złoty medal mistrzostw Polski. W finałach obu tych rozgrywek rzeszowianki pokonały ŁKS Commercecon Łódź i z tą drużyną zmierzą się w katowickim Spodku w meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek.

Zobacz także: Superpuchar Polski w świątyni siatkówki

Drużyna z Rzeszowa jest uznawana za głównego faworyta obecnego sezonu Tauron Ligi. Przed sezonem w drużynie doszło do wielu zmian. Po zdobyciu mistrzostwa Polski odeszło kilka czołowych zawodniczek, nastąpiła także zmiana trenera. Klub był jednak bardzo aktywny na rynku transferowym i ściągnął siatkarki o dużym potencjale, które mogą powtórzyć sukcesy z poprzednich rozgrywek.

Łódzkie Wiewióry nie wydają się tak mocne jak minionym roku. Przed rozpoczęciem rozgrywek z zespołu odeszło kilka gwiazd i na ostatnią chwilę trzeba było szukać zastępstwa. Jak po tych perturbacjach ŁKS poradzi sobie w rozgrywkach?

Obie drużyny dość dobrze rozpoczęły obecny sezon, choć nie uniknęły porażek w pierwszych meczach. Mistrzynie Polski rozpoczęły zmagania od wygranej 3:1 z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, a w drugim meczu ograły UNI Opole 3:0. W trzecim spotkaniu uległy na wyjeździe 2:3 PGE Budowlanym Łódź, ale w ostatnim spotkaniu przed Superpucharem znów pokazały moc, pewnie pokonując Moya Radomkę Radom 3:0.

Łodzianki na inaugurację wygrały z UNI Opole 3:1. Spotkanie drugiej kolejki z Metalkas Pałacem Bydgoszcz zostało przełożone. W trzeciej kolejce ŁKS uległ Moya Radomce Radom 2:3, ale w czwartej znów wygrał - 3:0 z EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

Pierwszą edycję Superpucharu Polski w piłce siatkowej kobiet rozegrano w 2005 roku i wygrała ją drużyna Grześki Kalisz. Najwięcej zwycięstw w historii zanotował Chemik Police - siatkarki tego klubu czterokrotnie sięgały po to trofeum. W ubiegłorocznym finale BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała wygrał z Chemikiem 3:0.

Kiedy mecz o Superpuchar Polski w siatkówce?

Transmisja meczu KS DevelopRes Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź o AL-KO Superpuchar Polski w środę 5 listopada o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 17.00.

W tym samym dniu o Superpuchar Polski powalczą w Spodku również siatkarze. Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z JSW Jastrzębskim Węglem, a to spotkanie zaplanowano na godzinę 20.30.