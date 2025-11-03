Świątek już gra, a tu takie ogłoszenie WTA! Co z innymi Polkami?
Iga Świątek nadal zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu tenisistek. Wyprzedzą ją Białorusinka Aryna Sabalenka, a trzecia jest Amerykanka Coco Gauff. W czołowej dziesiątce w tym tygodniu nie zaszły żadne zmiany.
Osiem najlepszych zawodniczek sezonu, co pokrywa się z ósemką zestawienia WTA, od soboty rywalizuje w WTA Finals w Rijadzie. Impreza ta nie będzie miała jednak większego przełożenia na najwyższe lokaty - Sabalenka jest już pewna, że pierwszą pozycję utrzyma do końca roku, a Świątek na pewno będzie druga.
Magda Linette w najnowszym notowaniu awansowała z 54. na 55. pozycję, a Magdalena Fręch zachowała 59. miejsce.Przejdź na Polsatsport.pl
