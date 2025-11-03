Świątek już gra, a tu takie ogłoszenie WTA! Co z innymi Polkami?

Jakub ŻelepieńTenis

Iga Świątek nadal zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu tenisistek. Wyprzedzą ją Białorusinka Aryna Sabalenka, a trzecia jest Amerykanka Coco Gauff. W czołowej dziesiątce w tym tygodniu nie zaszły żadne zmiany.

Tenisistka Iga Świątek podczas meczu, z piłką na czole i rakietą w dłoni.
fot. PAP/EPA
Świątek już gra, a tu takie ogłoszenie WTA! Co z innymi Polkami?

Osiem najlepszych zawodniczek sezonu, co pokrywa się z ósemką zestawienia WTA, od soboty rywalizuje w WTA Finals w Rijadzie. Impreza ta nie będzie miała jednak większego przełożenia na najwyższe lokaty - Sabalenka jest już pewna, że pierwszą pozycję utrzyma do końca roku, a Świątek na pewno będzie druga.

 

ZOBACZ TAKŻE: Olbrzymia szansa przed Igą Świątek w WTA Finals! Oto, co musi zrobić Polka

 

Magda Linette w najnowszym notowaniu awansowała z 54. na 55. pozycję, a Magdalena Fręch zachowała 59. miejsce.

Przejdź na Polsatsport.pl
RANKING WTATENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Mam nadzieję, że nowy trener Igi Świątek będzie lojalny
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 