Świątek zagra z Rybakiną. Minimalna przewaga, chodzi o jeden mecz

Reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina będzie w poniedziałek (godz. 15) drugą rywalką Igi Świątek w fazie grupowej turnieju WTA Finals w Rijadzie. Obie tenisistki w sobotę wygrały swoje spotkania. To będzie ich 11. mecz. Polka ma na koncie sześć zwycięstw, w tym cztery w tym roku.

Rywalizację w Arabii Saudyjskiej rozstawiona z numerem drugim Świątek zaczęła od wygranej z Amerykanką Madison Keys (7.) 6:1, 6:2. Rybakina (6.) pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą (4.) 6:3, 6:1.

 

Jeśli Polka pokona urodzoną w Moskwie rywalkę, a Keys wygra z Anisimovą, to będzie już pewna awansu do półfinału.

 

Turniej WTA Finals, znany wcześniej pod nazwą WTA Championships, rozgrywany jest od 1972 roku. Występuje w nim osiem najlepszych zawodniczek sezonu. Najwięcej razy - osiem - w imprezie zwyciężyła reprezentująca USA Martina Navratilova.

 

Dziesięć ostatnich edycji wygrało dziesięć różnych zawodniczek. W 2015 roku triumfowała Agnieszka Radwańska, natomiast w 2023 - Świątek. Tytułu broni natomiast Amerykanka Coco Gauff.

 

Tegoroczna rywalizacja nie ma większego znaczenia rankingowego. Na pewno rok na pierwszym miejscu zakończy Białorusinka Aryna Sabalenka, a druga będzie Świątek.

