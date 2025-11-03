Szczęsny na celowniku hiszpańskich mediów. Niewiarygodne, do czego się przyczepili

To niewątpliwie przytyk dla całej defensywy Barcelony, której twarzą w ostatnich tygodniach jest jednak Szczęsny. Spoglądając na statystyki, to prawda, że podopieczni Hansiego Flicka ostatni raz kończyli mecz na "zero z tyłu" pod koniec września, kiedy pokonali u siebie Getafe 3:0. Wtedy jeszcze Szczęsny siedział na ławce rezerwowych.

Polak wskoczył do składu Barcelony niedługo później, bo 28 września ze względu na kontuzję Joana Garcii. Od tamtej pory były golkiper naszej reprezentacji rozegrał siedem spotkań - pięć w La Liga i dwa w Lidze Mistrzów. Bilans zespołu to cztery zwycięstwa i trzy porażki. Bilans bramkowy wynosi 16-12. W żadnym z tych meczów Szczęsny nie zachował czystego konta, co zostało mu wypomniane w hiszpańskich mediach.

"Szczęsny, mimo dobrych interwencji, nadal czeka na swoje pierwsze czyste konto w tym sezonie" - zaznacza "Sport".

W miniony weekend Barcelona z nim w składzie wygrała 3:1 z Elche. Wcześniej przegrała 1:2 na Santiago Bernabeu z Realem Madryt, ale Polak obronił rzut karny Kyliana Mbappe.

