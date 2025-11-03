Tenisowy skandalista zostanie ojcem. Piąte dziecko z czwartą kobietą

Becker jest zadowolony z życia w Mediolanie, gdzie mieszka od dwóch lat. - Dobrze mi się tu grało. Zawsze nosiłem ubrania włoskich marek. Moja żona urodziła się w Rzymie. A posiadanie kolejnego dziecka w tym wieku daje mi możliwość większego zaangażowania w wychowanie niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział w wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera".

- Cieszę się, że mieszkam w Europie. Byłem w Ameryce, ale Europa jest moim domem. Żyjemy w niebezpiecznym, niestabilnym świecie. Gdzie wybuchnie kolejna wojna? Dzięki internetowi i mediom społecznościowym jesteśmy obecni wszędzie i zawsze: ta wzajemna zależność stworzyła o wiele bardziej agresywne i radykalne społeczeństwo – zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Ludzie są rozczarowani rządami. Przepaść między bogatymi a biednymi się pogłębiła, a to tym gorsze, że media społecznościowe oznaczają, że wszyscy wiedzą wszystko. Potrzebujemy mądrych przywódców, aby zachować pokój – podkreślił Niemiec.

Były gwiazdor tenisa ubolewa nad tym, że pokolenie młodych sportowców wykazuje niewielką ciekawość świata. - Oczekujemy od tych młodych ludzi dojrzałości i perfekcji, ale w rzeczywistości chcą być po prostu sami – ze swoim teamem. Nie wiedzą nic o polityce, a często nawet o kraju, który reprezentują w sporcie. Ja natomiast jestem przekonany, że przez całą karierę trzeba pielęgnować również inne zainteresowania: sam tenis na dłuższą metę staje się niewiarygodnie nudny. Jeśli wygra się turniej w Wiedniu po raz szósty – co się zmieni po siódmym zwycięstwie? – zapytał retorycznie Becker.

W styczniu 2022 roku, gdy południowotyrolska sława tenisa Jannick Sinner był jeszcze pod okiem trenera Riccardo Piattiego, Becker był bliski objęcia stanowiska jego szkoleniowca.

- Myślałem, że to tajemnica... Nigdy o tym nie mówiłem. Ale tak, to prawda. Dwa miesiące później miał zapaść wyrok londyńskiego sądu. Powiedziałem Jannikowi: Nie wiem, jak to się skończy, więc nie mogę się do niczego zobowiązać. Ale nie chciałem zostawiać go bez wsparcia, więc podałem mu nazwiska kilku trenerów – jednym z nich był Darren Cahill. Dla mnie najlepszy – wyjaśnił Niemiec.

57-latek potwierdził, że rozważając współpracę z Sinnerem miał świadomość, że Włoch może zostać najlepszy w swojej dyscyplinie. - Wtedy musiał jeszcze popracować nad serwisem i pracą nóg, ale mentalnie był już wyjątkowy - podkreślił.

Na pytanie czy istnieje doping w tenisie odparł: Liczą się umysł i osobowość, a nie znam żadnych środków, które by je poprawiały. Są takie, które zwiększają wytrzymałość i przyspieszają regenerację. Ale kiedy jesteś na break-poincie, przegrywając 4:5 w piątym secie, czy znasz środek, który pozwala ci zachować zimną krew i trafić asa? Ja nie. Za trzy osoby dałbym się pokroić: Federera, Nadala i Djokovica.

Niemiec przyznał, że nie jest już zainteresowany pracą trenera. Nie chce już dużo podróżować. Jego rodzina się powiększy i dojdą obowiązki innej natury.

W 1985 roku, mając 17 lat, został najmłodszym zwycięzcą Wimbledonu w singlu. W trakcie kariery zwyciężył w sześciu wielkoszlemowych turniejach, w tym trzykrotnie w Wimbledonie (1985-1986 i 1989). W sumie wygrał 49 tenisowych imprez. Zdobył też złoty medal olimpijski w Barcelonie (1992).

Becker został skazany w Londynie w kwietniu 2022 roku na dwa i pół roku więzienia za ukrywanie majątku przed syndykami masy upadłościowej. Po kilku miesiącach pobytu w celi został deportowany do Niemiec w grudniu 2022 roku. W swojej książce „Inside”, opublikowanej we wrześniu, opowiada o swoim pobycie w więzieniu.