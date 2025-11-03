Wystarczyły trzy mecze. Trener krakowskiej drużyny błyskawicznie stracił pracę

Lettieri pracę w Wieczystej rozpoczął 10 października, zastępując Przemysława Cecherza. Pod jego kierunkiem zespół rozegrał trzy mecze, w których zremisował 3:3 z GKS Tychy oraz przegrał po 2:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Miedzią Legnica.

Właśnie ta porażka w niedzielnym spotkaniu była bezpośrednią przyczyną zakończenia współpracy.

Krakowski klub poinformował, że w najbliższym czasie zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędraszczyk. W następnej kolejce Wieczysta zmierzy się ze Stalą Rzeszów.

