Wystarczyły trzy mecze. Trener krakowskiej drużyny błyskawicznie stracił pracę
Gino Lettieri zakończył pracę na stanowisku trenera Wieczystej - poinformował krakowski klub, który w rozgrywkach Betclic 1 Ligi zajmuje obecnie szóste miejsce.
Lettieri pracę w Wieczystej rozpoczął 10 października, zastępując Przemysława Cecherza. Pod jego kierunkiem zespół rozegrał trzy mecze, w których zremisował 3:3 z GKS Tychy oraz przegrał po 2:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Miedzią Legnica.
Właśnie ta porażka w niedzielnym spotkaniu była bezpośrednią przyczyną zakończenia współpracy.
Krakowski klub poinformował, że w najbliższym czasie zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędraszczyk. W następnej kolejce Wieczysta zmierzy się ze Stalą Rzeszów.Przejdź na Polsatsport.pl
