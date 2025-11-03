Zaskakujące wieści ws. reprezentanta Polski! Wróci szybciej niż podejrzewano?

Informację, że Modera czeka bardzo długa przerwa w grze przekazał niedawno szkoleniowiec Feyenoordu, Robin van Persie.

- To bardzo rozczarowujące. Przede wszystkim dla niego, ale i dla nas. Prawdopodobnie nie zobaczymy go już na boisku w nadchodzących miesiącach – powiedział na konferencji Van Persie po sobotnim zwycięstwie lidera Eredivisie na własnym boisku.

Inne światło na powrót środkowego pomocnika do gry rzucił Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl". Według jego doniesień, reprezentant Polski może wrócić do ciężkich treningów już w styczniu.

- Widziałem, że wielu kibiców kończy mu karierę i porównuje go do Arkadiusza Milika. Operacja zawsze brzmi groźnie, ale ten zabieg nie leczy aż tak poważnej kontuzji. Ten rozbrat z boiskiem nie będzie tak długi, jak się w głowach niektórych urodziło. Najpierw chciano tę kontuzję leczyć zachowawczo. Moder przeszedł operację pod Poznaniem i ten powrót będzie dosyć szybki. Za miesiąc ma już wrócić do treningów, początek stycznia to może być już wejście w ciężkie treningi. Operację chyba trzeba było po prostu zrobić od razu i to przyspieszyłoby sprawę - zaznaczył dziennikarz.

26-latek jest piłkarzem Feyenoordu od stycznia tego roku. W barwach "Portowców" zdążył rozegrać 19 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty. W reprezentacji Polski wystąpił 35-krotnie i zdobył dwie bramki. Ostatni raz w Biało-Czerwonych barwach zagrał 10 czerwca tego roku w pamiętnym meczu wyjazdowym z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata.

