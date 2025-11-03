Żeńska siatkówka wkracza do mekki polskiej siatkówki. "Cieszę się, że możemy napisać historię"

W meczu o Superpuchar rywalizują mistrz Polski i zdobywca krajowego pucharu. W poprzednim sezonie oba te sukcesy osiągnęła jedna drużyna - KS Developres Rzeszów. W obu finałach rywalem rzeszowianek był ŁKS Commercecon Łódź, więc właśnie ta drużyna wystąpi w spotkaniu o pierwsze trofeum w tej edycji rozgrywek.

Środowe starcie będzie historyczne nie tylko dlatego, że po raz pierwszy zmierzą się w nim właśnie te drużyny. Co więcej, po raz pierwszy zostanie ono rozegrane w katowickim Spodku, czyli legendarnym miejscu dla polskiej siatkówki. To tam Polacy wywalczyli mistrzostwo świata w 2014 roku, to tam zdobyli brąz mistrzostw Europy. Obiekt ten był miejscem zmagań także w klubowej siatkówce. Od 2023 roku toczy się w nim walka o Superpuchar mężczyzn. Teraz po raz pierwszy o trofeum zagrają w Spodku kobiety.

- Spodek to przede wszystkim obiekt z historią. Z zewnątrz jak i w środku robi wrażenie. Widzę, że każdy z naszego zespołu, łącznie ze sztabem, jest bardzo podekscytowany tym wydarzeniem. Zwłaszcza, że będzie to spotkanie o pierwsze trofeum, które możemy zdobyć w tym sezonie. Nie było mi dane tam jeszcze zagrać, kojarzy mi się głównie z meczami siatkówki, oczywiście Panów w biało-czerwonych barwach. Z niesamowitym dopingiem kibiców, którego mam nadzieje nie zabraknie tez w środę. Cieszę się, że będziemy mogły napisać historię i razem z ŁKSem być pierwszymi żeńskimi zespołami, które doświadczą tej atmosfery - powiedziała Polsatsport.pl libero drużyny z Rzeszowa Aleksandra Szczygłowska.

Ekipa trenera Cesara Hernandeza jest faworytem. Na starcie sezonu notuje bardzo dobre wyniki. Przegrała tylko jedno z czterech spotkań po tie-breaku z PGE Budowlanymi Łódź. ŁKS rozegrał o jedno spotkanie mniej, notując bilans dwóch zwycięstw i jednej porażki po pięciosetowym boju z MOYA Radomką Radom.

- Dla dziewczyn będzie super przeżyciem zagrać w Spodku przy pełnych trybunach, bo pełne trybuny będą ze względu na to, że siatkarze też zagrają. Myślę, że Polska Liga Siatkówki super to zrobiła, bo dzięki temu uda się przyciągnąć tylu kibiców na mecz kobiecych drużyn - ocenił szkoleniowiec Łódzkich Wiewiór Adrian Chyliński, cytowany przez oficjalny portal Tauron Ligi.

Po zakończeniu meczu pań do rywalizacji staną panowie. Mistrzowie Polski Bogdanka LUK Lublin zmierzą się ze zdobywcami Pucharu Polski Jastrzębskim Węglem.

Plan transmisji środy z AL-KO Superpucharem Polski:

17:00 - studio (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i na Polsat Box Go)

17:30 - KS Developres Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i na Polsat Box Go)

20:00 - studio (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i na Polsat Box Go)

20:30 - Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i na Polsat Box Go)