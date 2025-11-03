Zwrot akcji ws. Djokovicia! "Mamy potwierdzenie"

Kalendarz startów Novaka Djokovicia w tym sezonie był niewiadomą. Serb - z racji wieku - coraz mocniej kładzie nacisk na odpoczynek i głównie celuje w największe imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Anisimova górą w amerykańskim boju w WTA Finals! Zadecyduje mecz ze Świątek

W ostatnich tygodniach gorącym tematem wokół 38-latka był jego start w turnieju ATP Finals w Turynie, imprezie dla ośmiu najlepszych zawodników sezonu.

Teraz nowe wieści ws. występu Djokovicia we Włoszech przekazał Angelo Binaghi, prezes tamtejszej federacji tenisowej.

- Mamy potwierdzenie, że Djoković zagra w Turynie w przyszłym tygodniu - powiedział Binaghi w wywiadzie dla stacji radiowej Rai Gr Parlamento.

Legendarny Serb ma świetne wspomnienia ze zmaganiami ATP Finals. Triumfował w nich aż siedmiokrotnie: w 2008 (Szanghaj), 2012, 2013, 2014, 2015 (Londyn), 2022, 2023 (Turyn).

Transmisje z turnieju ATP Finals w Turynie na sportowych antenach Polsatu.