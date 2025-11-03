Zwrot akcji ws. Djokovicia! "Mamy potwierdzenie"

Julian CieślakTenis

Występ Novaka Djokovicia w turnieju ATP Finals w Turynie stał pod znakiem zapytania. Teraz najnowsze wieści w tej sprawie przekazał Angelo Binaghi, prezes włoskiej federacji tenisowej.

Novak Djoković odbija piłkę podczas meczu tenisowego.
fot. PAP/Abaca
Novak Djoković

Kalendarz startów Novaka Djokovicia w tym sezonie był niewiadomą. Serb - z racji wieku - coraz mocniej kładzie nacisk na odpoczynek i głównie celuje w największe imprezy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Anisimova górą w amerykańskim boju w WTA Finals! Zadecyduje mecz ze Świątek

 

W ostatnich tygodniach gorącym tematem wokół 38-latka był jego start w turnieju ATP Finals w Turynie, imprezie dla ośmiu najlepszych zawodników sezonu.

 

Teraz nowe wieści ws. występu Djokovicia we Włoszech przekazał Angelo Binaghi, prezes tamtejszej federacji tenisowej.

 

- Mamy potwierdzenie, że Djoković zagra w Turynie w przyszłym tygodniu - powiedział Binaghi w wywiadzie dla stacji radiowej Rai Gr Parlamento.

 

Legendarny Serb ma świetne wspomnienia ze zmaganiami ATP Finals. Triumfował w nich aż siedmiokrotnie: w 2008 (Szanghaj), 2012, 2013, 2014, 2015 (Londyn), 2022, 2023 (Turyn).

 

Transmisje z turnieju ATP Finals w Turynie na sportowych antenach Polsatu.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANGELO BINAGHIATPATP FINALSATP FINALS 2025ATP FINALS TURYNATP FINALS TURYN 2025ATP TOURNOVAK DJOKOVIĆTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wojciech Fibak: To najważniejsze zadanie dla nowego opiekuna Igi Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 