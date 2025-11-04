Aktualna tabela Ligi Mistrzów. Kto prowadzi?
Za nami kolejne arcyważne mecze fazy ligowej Ligi Mistrzów. Obecnie na prowadzeniu w największym europejskim pucharze jest Bayern Monachium z 12 punktami na koncie. Zobacz aktualną tabelę Ligi Mistrzów.
Tabela Ligi Mistrzów - stan na wtorek 4 listopada:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Bayern Monachium 4 4 0 0 14-3 12
2. Arsenal 4 4 0 0 11-0 12
3. Paris Saint-Germain 4 3 0 1 14-5 9
4. Inter Mediolan 3 3 0 0 9-0 9
5. Real Madryt 4 3 0 1 8-2 9
6. Liverpool 4 3 0 1 9-4 9
7. Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7-2 8
8. Borussia Dortmund 3 2 1 0 12-7 7
9. Manchester City 3 2 1 0 6-2 7
10. Sporting Lizbona 4 2 1 1 8-5 7
11. Newcastle United 3 2 0 1 8-2 6
12. Barcelona 3 2 0 1 9-4 6
13. Chelsea 3 2 0 1 7-4 6
14. Atletico Madryt 4 2 0 2 10-9 6
15. Karabach Agdam 3 2 0 1 6-5 6
16. Galatasaray Stambuł 3 2 0 1 5-6 6
17. PSV Eindhoven 4 1 2 1 9-7 5
18. AS Monaco 4 1 2 1 4-6 5
19. Atalanta Bergamo 3 1 1 1 2-5 4
20. Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7-11 4
21. Napoli 4 1 1 2 4-9 4
22. Olympique Marsylia 3 1 0 2 6-4 3
23. Juventus Turyn 4 0 3 1 7-8 3
24. Club Brugge 3 1 0 2 5-7 3
25. Athletic Bilbao 3 1 0 2 4-7 3
26. Union St. Gilloise 4 1 0 3 4-12 3
27. Bodoe/Glimt 4 0 2 2 5-8 2
28. Pafos FC 3 0 2 1 1-5 2
29. Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5-10 2
30. Slavia Praga 4 0 2 2 2-8 2
31. Olympiakos Pireus 4 0 2 2 2-9 2
32. Villarreal 3 0 1 2 2-5 1
33. FC Kopenhaga 4 0 1 3 4-12 1
34. Kajrat Ałmaty 3 0 1 2 1-9 1
35. Benfica Lizbona 3 0 0 3 2-7 0
36. Ajax Amsterdam 3 0 0 3 1-11 0