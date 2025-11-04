Gdzie oglądać ATP Finals 2025?

ATP Finals 2025. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
ATP Finals to turniej wieńczący sezon tenisistów. Impreza odbędzie się w dniach 9-16 listopada. Gdzie oglądać transmisje?
Turniej ATP Finals jest rozgrywany od 1970 roku. Pierwsza edycja odbyła się w Tokio. Później imprezę organizowały takie miasta, jak między innymi Paryż, Barcelona, Nowy Jork, Szanghaj czy Londyn.
ZOBACZ TAKŻE: Anisimova zrewanżowała się Świątek. Teraz jest po równo. Czas na kolejne starcie
Od 2021 roku ATP Finals gości natomiast w Turynie. Tegoroczne zawody będą już piątymi z rzędu rozgrywanymi w stolicy Piemontu.
Jak zwykle w imprezie udział weźmie ośmiu najlepszych singlistów sezonu. Będą to między innymi Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev i Ben Shelton. Oprócz nich rywalizować będą także debliści - również osiem par.
Turniej rozpocznie się 9 listopada i potrwa do 16 listopada. Areną zmagań będzie Inalpi Arena w Turynie.
Tytułu wśród singlistów bronić będzie Jannik Sinner. W przypadku deblistów - Kevin Krawietz i Tim Puetz.
Przejdź na Polsatsport.pl
Transmisje z ATP Finals 2025 będą dostępne na sportowych antenach Polsatu.