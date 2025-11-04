Gdzie oglądać ATP Finals 2025?

Turniej ATP Finals jest rozgrywany od 1970 roku. Pierwsza edycja odbyła się w Tokio. Później imprezę organizowały takie miasta, jak między innymi Paryż, Barcelona, Nowy Jork, Szanghaj czy Londyn.

Od 2021 roku ATP Finals gości natomiast w Turynie. Tegoroczne zawody będą już piątymi z rzędu rozgrywanymi w stolicy Piemontu.



Jak zwykle w imprezie udział weźmie ośmiu najlepszych singlistów sezonu. Będą to między innymi Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev i Ben Shelton. Oprócz nich rywalizować będą także debliści - również osiem par.



Turniej rozpocznie się 9 listopada i potrwa do 16 listopada. Areną zmagań będzie Inalpi Arena w Turynie.



Tytułu wśród singlistów bronić będzie Jannik Sinner. W przypadku deblistów - Kevin Krawietz i Tim Puetz.



Transmisje z ATP Finals 2025 będą dostępne na sportowych antenach Polsatu.