ATP Finals to turniej wieńczący sezon tenisistów. Impreza odbędzie się w dniach 9-16 listopada. Gdzie oglądać transmisje?

Jannik Sinner z pucharem ATP Finals
fot. PAP/Abaca
Gdzie oglądać ATP Finals 2025?

Turniej ATP Finals jest rozgrywany od 1970 roku. Pierwsza edycja odbyła się w Tokio. Później imprezę organizowały takie miasta, jak między innymi Paryż, Barcelona, Nowy Jork, Szanghaj czy Londyn.

 

Od 2021 roku ATP Finals gości natomiast w Turynie. Tegoroczne zawody będą już piątymi z rzędu rozgrywanymi w stolicy Piemontu.


Jak zwykle w imprezie udział weźmie ośmiu najlepszych singlistów sezonu. Będą to między innymi Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev i Ben Shelton. Oprócz nich rywalizować będą także debliści - również osiem par.


Turniej rozpocznie się 9 listopada i potrwa do 16 listopada. Areną zmagań będzie Inalpi Arena w Turynie.


Tytułu wśród singlistów bronić będzie Jannik Sinner. W przypadku deblistów - Kevin Krawietz i Tim Puetz.


Transmisje z ATP Finals 2025 będą dostępne na sportowych antenach Polsatu.

