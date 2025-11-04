ATP Finals 2025. Kiedy turniej? Kto zagra? Gdzie oglądać?

Turnieje spod egidy "Finals" odbywają się od 1970 roku. Początkowo zawody gry pojedynczej i gry podwójnej rozgrywane były oddzielnie, w innych miejscach. Od 2003 roku singliści i debliści rywalizują w tym samym mieście.

ATP Finals 2025. Kiedy?

ATP Finals 2025 rozpocznie się 9 listopada i potrwa do 16 listopada. Najpierw zawodnicy będą rywalizować w ramach fazy grupowej, a następnie odbędą się półfinały i finał.

ATP Finals 2025. Gdzie odbędzie się turniej?

Turniej odbędzie się w Turynie. Stolica Piemontu będzie gospodarzem ATP Finals już po raz piąty z rzędu.

ATP Finals 2025. Kto zagra?

W turnieju udział weźmie ośmiu najlepszych singlistów, a także osiem najlepszych par deblowych. W przypadku tych pierwszych nadal nie jest znany ostatni uczestnik. Wiadomo jednak, że zagrają między innymi Jannik Sinner, Carlos Alcaraz czy Alexander Zverev.

ATP Finals 2025. Transmisja TV i stream online

Turniej ATP Finals 2025 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu, a także online na Polsat Box Go. Wszystkie najważniejsze informacje o zawodach będzie można natomiast przeczytać na Polsatsport.pl.