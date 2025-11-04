Co za losowanie. To z nimi zagrają polskie piłkarki

Losowanie grup eliminacyjnych odbyło się we wtorek w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Format kwalifikacji jest odbiciem rywalizacji w Lidze Narodów, z podziałem na dywizje A, B i C. Biało-Czerwone, które w tym roku zadebiutowały w mistrzostwach Europy, wcześniej wróciły na najwyższy szczebel LN, więc były losowane wśród 16 najlepszych drużyn kontynentu.

Ekipa trenerki Niny Patalon trafiła na szóstą w światowym rankingu Francję, która odpadła w ćwierćfinale tegorocznych mistrzostw Europy, 11. w tym zestawieniu wicemistrza globu z 2019 roku - Holandię, z którą niedawno zremisowała towarzysko w Gdańsku 0:0, oraz Irlandię, która także ostatnio awansowała do dywizji A Ligi Narodów, a w rankingu FIFA jest 27., czyli bezpośrednio za Polską.

Sześć meczów z tymi przeciwnikami Polki rozegrają od marca do czerwca 2026 (po dwa w te miesiące oraz dwa w kwietniu). Zwycięzcy czterech grup elity awansują bezpośrednio do mundialu 2027.

O siedem kolejnych miejsc dla Europy w dwustopniowych barażach powalczą aż 32 reprezentacje.

Jedną ścieżkę utworzą drużyny z miejsc 2-3 w grupach dywizji A Ligi Narodów (łącznie 8) oraz sześciu zwycięzców grup dywizji C, a także dwie drużyny z najlepszym bilansem z drugich pozycji na tym szczeblu (w sumie 8). Zmagania będą mieć formę dwumeczów, z których lepsi zameldują się w fazie finałowej. Drugą ścieżkę stworzą po cztery zespoły z czwartych lokat w tabelach dywizji A i zwycięzcy grup dywizji B (razem 8), a także osiem ekip z pozycji 2-3 w grupach dywizji B, które łącznie rozegrają osiem dwumeczów.

Drużyny, które wygrają dwumecze pierwszego etapu baraży (łącznie 16) z obu ścieżek, stworzą osiem par finałowych. Siedmiu zwycięzców tych dwumeczów awansuje do mistrzostw świata, a najniżej sklasyfikowany w europejskim rankingu spośród nich trafi do barażu interkontynentalnego.

Choć rozgrywki nie będą stanowić kolejnej edycji Ligi Narodów UEFA, to rozstrzygnięcia w grupach kwalifikacji mundialu będą mieć przełożenie na skład następnych rozgrywek LN dokładnie według tego samego schematu co wcześniej.

Polskie piłkarki jeszcze nigdy nie wystąpiły w mistrzostwach świata, których pierwsza edycja odbyła się w 1991 roku.

Grupy Dywizji A eliminacji MŚ 2027:

Grupa 1: Szwecja, Włochy, Dania, Serbia

Grupa 2: Francja, Holandia, Polska, Irlandia

Grupa 3: Hiszpania, Anglia, Islandia, Ukraina

Grupa 4: Niemcy, Norwegia, Austria, Słowenia

PAP