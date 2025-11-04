Imponująca passa piłkarzy Arsenalu! Klubowy rekord pobity

Ostatnio zespół z Londynu musiał wyjmować piłkę z siatki 29 września, w pierwszej połowie ligowego meczu z Newcastle United, ostatecznie i tak wygranego 2:1. Później hiszpański bramkarz David Raya zachował czyste konta w starciach z West Ham United (2:0), Fulham Londyn (1:0), Crystal Palace (1:0) i Burnley (2:0) w Premier League oraz z Olympiakosem Pireus (2:0) i Atletico Madryt (4:0) w Lidze Mistrzów. Z kolei zmiennik i rodak Rayi Kepa Arrizabalaga nie dał się pokonać w 1/8 finału Pucharu Ligi z Brighton & Hove Albion (2:0). Łącznie to już 776 minut bez straty gola.

Według serwisu statystycznego Opta, spośród brytyjskich klubów serie ośmiu zwycięstw bez wyciągania piłki z siatki odnotowały tylko Preston w 1889 roku i Liverpool w 1920.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski szczerze o przyszłości. "W moim wieku to chyba najlepsze rozwiązanie"

O zwycięstwie gości w Pradze przesądziły gole Bukayo Saki z rzutu karnego (32.) oraz Hiszpana Mikela Merino (46. i 68.). Niewiele brakowało, żeby w końcówce padł jednak gol dla Slavii, bo arbiter główny podyktował rzut karny dla gospodarzy za faul Bena White'a. Wezwany przez sędziów VAR do monitora obejrzał powtórkę i zmienił decyzję.

W 73. minucie na boisku pojawił się urodzony 31 grudnia 2009 roku napastnik Arsenalu Max Dowman. W wieku 15 lat i 308 dni został najmłodszym w historii uczestnikiem meczu Ligi Mistrzów. Poprzednim rekordzistą był Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 16 lat i 18 dni.

Arsenal ma po czterech kolejkach komplet punktów (bilans bramek 11-0), co daje mu przynajmniej na chwilę prowadzenie w tabeli. Jeszcze we wtorek przed nim mogą znaleźć się Real Madryt (8-1), który zmierzy się na Anfield z Liverpoolem, i jedna z ekip, które stoczą bezpośrednie starcie: broniące trofeum Paris Saint-Germain (13-3) lub Bayern Monachium (12-2). W środę szansę będzie mieć też Inter Mediolan. Drużyna Piotra Zielińskiego ma dziewięć punktów i bilans goli 9-0. Jej rywalem będzie Kajrat Ałmaty.

W drugim meczu, który rozpoczął się o godzinie 18.45, mistrz Włoch Napoli zremisował u siebie z Eintrachtem Frankfurt 0:0. Oba zespoły mają po cztery punkty i są sklasyfikowane na miejscach 18-19.

PAP