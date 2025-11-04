Czegoś takiego nie było od dawna! Chodzi o ranking ATP. Aż trudno uwierzyć

Tak niesamowitą dominację w światowym tenisie oglądaliśmy jeszcze nie tak dawno, ale za sprawą nie dwóch, lecz trzech zawodników. Mowa o legendarnych Rogerze Federerze, Rafaelu Nadalu i Novaku Djokoviciu. Z tego grona jeszcze tylko Serb profesjonalnie uprawia ten sport i nadal znajduje się w światowej czołówce. Obecnie plasuje się na czwartej pozycji.

Obecnie jesteśmy świadkami panowania dwójki zawodników, którzy swoimi dokonaniami chcą dorównać wspomnianym ikonom. Alcaraz w rankingu na żywo publikowanym na stronie "live-tennis.eu" zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 11050 punktów. Drugi pod tym względem jest Sinner, którego bagaż to równe 1000 punktów. A dalej? Dalej to już przepaść!

ZOBACZ TAKŻE: ATP Finals 2025. Kiedy turniej? Gdzie? Kto zagra? Transmisja TV i stream online

Wystarczy powiedzieć, że trzeci w klasyfikacji Zverev posiada "tylko" 4960 punktów, co oznacza, ponad pięć tysięcy punktów straty do drugiego Włocha. I tutaj jesteśmy świadkami niesamowitego kuriozum, na co zawracają uwagę dziennikarze z całego świata. Otóż różnica między tymi tenisistami jest większa niż różnica pomiędzy trzecim Niemcem, a będącym obecnie na tysięcznej pozycji Holendrze Elginie Khoeblalu, który posiada... 15 "oczek".

22-letni Alcaraz to sześciokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych. W tym roku wygrał French Open oraz US Open. Z kolei 25-letni Sinner to triumfator tegorocznego Australian Open i Wimbledonu, a w sumie zwycięzca czterech turniejów Wielkiego Szlema. Obaj tenisiści to wielcy faworyci zbliżającego się ATP Finals.

Ranking ATP (stan na wtorek 4 listopada):

1. Carlos Alcaraz 11050 pkt.

2. Jannik Sinner 10000

3. Alexander Zverev 4960

4. Novak Djoković 4580

5. Ben Shelton 3970

---

1000. Elgin Khoeblal 15

Polsat Sport