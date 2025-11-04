W żeńskim spotkaniu o Superpuchar Polski zmierzą się drużyny, które rywalizowały w poprzednich finałach TAURON Ligi i Pucharu Polski. Obie te batalie wygrały rzeszowianki.

- Pierwszy raz zagram w Spodku. Wszyscy mówią, że to jest bardzo duża hala i w ogóle - super. Myślę, że może jesteśmy trochę faworytkami przed meczem. Jesteśmy dobrze przygotowane, ale zobaczymy, jak to będzie. Świetnie, że może przyjść dużo kibiców i nam pomóc podczas gry – oceniła środkowa bloku mistrzyń Polski Switłana Dorsman.

Szkoleniowiec ŁKS Adrian Chyliński też przyznał, że to ekipa rywali jest w lepszej sytuacji przed spotkaniem.

- Nie jesteśmy faworytem, ale bardzo wierzę w dziewczyny i mam nadzieję, że będzie na stać na szalone wyniki - zadeklarował.

DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu. Kto wygrał Superpuchar Polski?

O tym, kto sięgnął po Superpuchar Polski siatkarek przekonamy się w środę wieczorem. Początek spotkania DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź o 17:30. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 17.00.

PAP