Dwóch już go zdobyło, dwóch chce zapisać się w historii. Trenerzy ruszają po Superpuchar

Przed nami AL-KO Superpuchary Polski w siatkówce mężczyzn i kobiet. O trofea powalczy czterech trenerów. Dwóch z nich ma już je na koncie. Pozostała dwójka celuje w premierowy triumf. Kto będzie cieszył się w środowy wieczór?

Trener Stephane Antiga w żółtej kurtce z symbolem klubu, przemawia do drużyny.
Stephane Antiga przed szansą na dublet


Stephane Antiga stanie przed niezwykłą szansą. Francuz jako trener DevelopResu Rzeszów dwukrotnie sięgał po Superpuchar Polski w siatkówce kobiet. Dokonał tego w latach 2021 i 2022. Co ciekawe w obu finałach zespół ten pokonał Chemika Police.


Tym razem jednak sytuacja się zmienia. Antiga przed sezonem objął mistrza Polski BOGDANKĘ LUK Lublin i chce sięgnąć po pierwszy Superpuchar Polski mężczyzn. Będzie to dla niego sentymentalny powrót do Katowic. W końcu to w Spodku w 2014 roku został mistrzem świata jako trener reprezentacji Polski.


Andrzej Kowal chce wrócić na szczyt po ponad dekadzie


Ciekawą historię w polskiej siatkówce pisze też Andrzej Kowal. Trener ten ma na koncie Superpuchar Polski wywalczony w 2013 roku na ławce trenerskiej Asseco Resovii. Do dziś pozostaje najbardziej utytułowanym polskim trenerem w historii PlusLigi.


Na koncie ma m.in. trzy tytuły mistrzowskie z rzeszowianami zdobywane kolejno w latach: 2012, 2013 i 2015. Teraz bierze udział w odbudowie Jastrzębskiego Węgla, a w środę stanie przed szansą na pierwsze trofeum z tym klubem.


Kto wywalczy swój pierwszy Superpuchar Polski kobiet?


Już teraz wiemy, że jeden z trenerów wywalczy swój pierwszy Superpuchar Polski kobiet. Wszystko dlatego, że w decydującym o trofeum pojedynku debiutują obaj. To Cesar Hernandez Gonzalez z KS DevelopRes Rzeszów oraz Adrian Chyliński z ŁKS Commercecon Łódź. Zespoły te powinny liczyć się o najwyższe cele w tym sezonie, a już w środę mają okazję do pierwszego trofeum.


Superpuchar Polski to prestiżowy sukces, dlatego walka powinna być niezwykle zaciekła. Obie drużyny mają swoje ambicje i atuty. Adrian Chyliński debiutuje jako pierwszy trener na poziomie TAURON Ligi i od razu staje przed wielkimi wyzwaniami. Który z tych trenerów będzie miał większe powody do radości?


Mecze AL-KO Superpucharu Polski w Polsacie


Prawa do transmisji AL-KO Superpucharu Polski ma telewizja Polsat. Z tej okazji przygotowała studio eksperckie oraz fachowy komentarz. Mecz KS DeveloPres Rzeszów-ŁKS Commercecon Łódź już o 17:30, a trzy godziny później rozpocznie się spotkanie BOGDANKA LUK Lublin-JSW Jastrzębski Węgiel. Już 5 listopada poznamy triumfatorów siatkarskiego Superpucharu Polski 2025.

