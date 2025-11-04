Gorąca jesień dla młodzieżowców i juniorów klas olimpijskich

Sardynia: Maria Miarczyńska z Mistrzostwem Europy U15 w iQFOiL

W październiku u wybrzeży Sardynii młodzi windsurferzy rywalizowali w olimpijskiej klasie iQFOiL. Na starcie stanęło ponad 300 zawodników z 28 krajów, w tym liczna reprezentacja Polski. Świetną formę zaprezentowała zawodniczka Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Maria Miarczyńska – tegoroczna Mistrzyni Polski i Mistrzyni Świata juniorów U15. Na Sardynii potwierdziła dominację, wygrywając klasyfikację U15 i zajmując 6. miejsce w kategorii U17.

W kategorii U17 kobiet w pierwszej dziesiątce uplasowały się również dwie inne Polki - Marta Gajdzińska (AZS Sailing Team Poznań) zajęła 8. miejsce, a Kalina Szostek (YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA) – 9.

W kategorii U19 kobiet Julia Przybył (UJKS Szturwał Kalisz) ukończyła Mistrzostwa Europy na 10. miejscu, a w kategorii U19 mężczyzn Maciej Dąbek (SKŻ Sopot) był 6.



Split: silna reprezentacja Polski w Mistrzostwach Europy U21 ILCA

Również w październiku w chorwackim Splicie odbywały się rekordowo liczne Mistrzostwa Europy U21 w klasach ILCA 6 i ILCA 7. Na starcie stanęło 242 żeglarzy i żeglarek z 37 krajów. Wśród nich aż 22 reprezentantów Polski – 8 kobiet i 14 mężczyzn. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został Filip Olszewski, który zakończył rywalizację na znakomitym 7. miejscu wśród najlepszych młodych żeglarzy Europy.

Azory: dwa medale Karoliny Jankowskiej w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata Formula Kite

Na wodach Praia da Vitoria na Azorach odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w klasie Formula Kite. Reprezentantka Sopockiego Klubu Żeglarskiego i kadry narodowej PZŻ, Karolina Jankowska, po świetnym finiszu w minioną sobotę wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Świata oraz złoto w klasyfikacji U17.

- Nie spodziewałam się medalu, ale popłynęłam bezbłędnie i to dało mi trzecie miejsce. To wspaniałe uczucie - powiedziała po finałowym wyścigu Jankowska.

Zawodniczka przez większość regat nadrabiała straty po trzech nieukończonych wyścigach, jednak jej stabilna forma w kolejnych dniach zapewniła jej miejsce na podium.

- Pierwszego dnia miałam problemy z barem i uszkodziłam sobie palec. Następnego dnia byliśmy na wodzie, ale wyścigi się nie odbyły. Kolejnego już było lepiej z moim palcem i moje pływanie było stabilne i bezbłędne. Wczoraj był kolejny dobry dzień, a dzisiejsze finały wyszły idealnie - podsumowała Jankowska, dla której cały sezon był bardzo udany, gdyż w lipcu została Mistrzynią Europy IKA U17.

Wśród mężczyzn Jan Koszowski zajął 9. miejsce, a Marcel Stępniewski – 13. (6. w klasyfikacji U19). Obaj reprezentują Sopocki Klub Żeglarski.

Sycylia: przed juniorami Mistrzostwa Europy 49er i 49erFX

Już w tym tygodniu - od czwartku do niedzieli w Sferracavallo na Sycylii o tytuły Mistrzów Europy rywalizować będą juniorzy i juniorki w olimpijskich klasach 49er i 49erFX. Na starcie zobaczymy m.in. Ambasadorki PGE Sailing Team Poland - Ewę Lewandowską, Młodzieżową Żeglarkę Roku 2024, która od tego sezonu pływa w załodze z Anną Zwarą (KS AZS AWFIS Gdańsk / MKŻ Arka Gdynia).

W klasie 49erFX wystartują także Klara Sobczak i Magdalena Skórnóg (Chojnicki Klub Żeglarski / Nauticus YC Olsztyn), a w klasie 49er – Mateusz Gwóźdź i Krzysztof Królik (YKP Gdynia / CHKŻ Chojnice).

