Juventus - Sporting Lizbona. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorkowym spotkaniu zmierzą się ze sobą Juventus oraz Sporting Lizbona. Gospodarze podchodzą do tego starcia po porażce 0:1 z Realem Madryt. Natomiast goście pokonali u siebie Marsylię 2:1.

Włoski zespół podchodzi do spotkania po zmianie szkoleniowca. Miejsce zwolnionego Igora Tudora zajął Luciano Spalletti, który miał już okazję zadebiutować w ostatniej kolejce ligi włoskiej z Cremonese.

W składzie gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Arkadiusza Milika, który wciąż boryka się z problemami zdrowotnymi.

Ostatni raz drużyny rywalizowały w ćwierćfinale Ligi Europy w 2023 roku. W dwumeczu górą był wtedy Juventus.

Relacja live i wynik na żywo meczu Juventus - Sporting Lizbona na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

