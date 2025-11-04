Juventus - Sporting Lizbona. Relacja live i wynik na żywo

Juventus - Sporting Lizbona to spotkanie w ramach fazy ligowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Juventus - Sporting Lizbona na Polsatsport.pl. Początek spotkania we wtorek o 21:00.

Przed nami czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorkowym spotkaniu zmierzą się ze sobą Juventus oraz Sporting Lizbona. Gospodarze podchodzą do tego starcia po porażce 0:1 z Realem Madryt. Natomiast goście pokonali u siebie Marsylię 2:1.

 

Włoski zespół podchodzi do spotkania po zmianie szkoleniowca. Miejsce zwolnionego Igora Tudora zajął Luciano Spalletti, który miał już okazję zadebiutować w ostatniej kolejce ligi włoskiej z Cremonese.

 

W składzie gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Arkadiusza Milika, który wciąż boryka się z problemami zdrowotnymi.

 

Ostatni raz drużyny rywalizowały w ćwierćfinale Ligi Europy w 2023 roku. W dwumeczu górą był wtedy Juventus.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Juventus - Sporting Lizbona na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

