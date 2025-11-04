Legia zatrudni znanego trenera z Serie A? To on rozwinął talent Polaka!

61-latek to uznana marka we Włoszech. Posiada bardzo duże doświadczenie z pracy w Serie A, gdzie trenował m.in. Genoę w czasach, gdy występował tam Krzysztof Piątek. To właśnie pod wodzą Ballardiniego wychowanek Lechii Dzierżoniów rozwinął swoje umiejętności, zaliczając sezon życia, co poskutkowało transferem do AC Milan.

Ballardini ostatni raz pracował w Sassuolo w sezonie 2023/2024, a jego licznik spotkań w Serie A zatrzymał się na 280 meczach. Według doniesień Piotra Koźmińskiego z portalu "Goal.pl", włoski szkoleniowiec jest zainteresowany pracą w Legii. Jego agenci mieli przesłać do klubu ze stolicy ofertę. Piłka jest zatem po stronie warszawian.

Obecnie za wyniki pierwszej drużyny "Wojskowych" odpowiedzialny jest Inaki Astiz, który pełni rolę trenera tymczasowego. Hiszpan poprowadzi Legię we czwartkowym meczu w Lidze Konferencji przeciwko Celje.

Przypomnijmy, że Legia pod koniec października poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z Iordanescu, który pracował w Warszawie zaledwie kilka miesięcy. Zdążył wygrać Superpuchar Polski i awansować do Ligi Konferencji po wcześniejszym odpadnięciu z eliminacji Ligi Europy. Czarę goryczy przelały fatalne wyniki w PKO BP Ekstraklasie oraz odpadnięcie już w 1/16 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin.

