Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji czwartej kolejki
W czwartek rozegrana zostanie czwarta kolejka fazy ligowej Ligi Europy UEFA. Gdzie oglądać mecze? Sprawdź plan transmisji poniżej.
Po rozegraniu trzech z ośmiu kolejek Ligi Europy w gronie 36 uczestników tych rozgrywek jedynie zespoły FC Midtjylland, SC Braga i Olympique Lyon nie straciły jeszcze punktów. Z "polskich" klubów, które występują w tych rozgrywkach, najwyżej, bo na 10. miejscu, sklasyfikowana jest Aston Villa, której piłkarzem jest Matty Cash.
ZOBACZ TAKŻE: Puchar Polski rozlosowany. Hit w Szczecinie!
"The Villans" zagrają w czwartek z z Maccabi Tel Awiw, w którym występuje Ben Lederman. Z punktu widzenia polskiego kibica interesująco zapowiada się również starcie Utrechtu z FC Porto, w barwach którego występują Jan Bednarek i Jakub Kiwior.
Ponadto nasi kadrowicze bronią barw Fenerbahce, FC Bologna, PAOK-u Saloniki, Panathinaikosu, AS Roma, Feyenoordu i Sturmu Graz.
Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji - czwartek 06.11
Studio przedmeczowe - godz. 17:00, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Od 18:00 także w Polsacie Sport 1
FC Utrecht - FC Porto, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go
Midtjylland - Celtic, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go
Sturm Graz - Nottingham Forest, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 4 oraz na Polsat Box Go
Rangers - AS Roma, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 1 oraz na Polsat Box Go
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go
Aston Villa - Maccabi Tel Awiw, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go
Studio pomeczowe - godz. 22:50, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go
Magazyn skrótów - godz. 23:55, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box GoPrzejdź na Polsatsport.pl