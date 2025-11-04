Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji czwartej kolejki

Po rozegraniu trzech z ośmiu kolejek Ligi Europy w gronie 36 uczestników tych rozgrywek jedynie zespoły FC Midtjylland, SC Braga i Olympique Lyon nie straciły jeszcze punktów. Z "polskich" klubów, które występują w tych rozgrywkach, najwyżej, bo na 10. miejscu, sklasyfikowana jest Aston Villa, której piłkarzem jest Matty Cash.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Polski rozlosowany. Hit w Szczecinie!



"The Villans" zagrają w czwartek z z Maccabi Tel Awiw, w którym występuje Ben Lederman. Z punktu widzenia polskiego kibica interesująco zapowiada się również starcie Utrechtu z FC Porto, w barwach którego występują Jan Bednarek i Jakub Kiwior.



Ponadto nasi kadrowicze bronią barw Fenerbahce, FC Bologna, PAOK-u Saloniki, Panathinaikosu, AS Roma, Feyenoordu i Sturmu Graz.

Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji - czwartek 06.11

Studio przedmeczowe - godz. 17:00, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Od 18:00 także w Polsacie Sport 1

FC Utrecht - FC Porto, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go

Midtjylland - Celtic, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go

Sturm Graz - Nottingham Forest, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 4 oraz na Polsat Box Go

Rangers - AS Roma, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 1 oraz na Polsat Box Go

VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go

Aston Villa - Maccabi Tel Awiw, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go

Studio pomeczowe - godz. 22:50, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go

Magazyn skrótów - godz. 23:55, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go