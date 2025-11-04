Liga Konferencji: Celje - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Stołeczna drużyna w Lidze Konferencji zaznała już smaku porażki i zwycięstwa. W pierwszej kolejce, w mocno eksperymentalnym składzie, przegrała 0:1 z tureckim Samsunsporem. Ten mecz był początkiem chaosu w Legii, który ostatecznie doprowadził do tego, że rumuński szkoleniowiec Edward Iordanescu przestał pełnić obowiązki trenera warszawskiej ekipy. Pomimo nienajlepszej atmosfery wokół klubu, w ostatniej kolejce Legia pozytywnie zaskoczyła swoich kibiców, pokonując Szachtar 2:1 po dwóch bramkach pięknej urody autorstwa Rafała Augustyniaka.





ZOBACZ TAKŻE: Udany powrót Feio do PKO BP Ekstraklasy! Lechia dalej w strefie spadkowej



Gorzej sprawy się mają na krajowym podwórku. Legia ostatni ligowy mecz wygrała pod koniec września i strata do lidera to już dwanaście punktów. Warszawiacy odpadli również z Pucharu Polski - po dogrywce ulegli Pogoni Szczecin 1:2. W miniony weekend w hitowym starciu z Widzewem drużynę po raz pierwszy poprowadził Inaki Astiz, który tymczasowo pełni funkcję trenera warszawskiej ekipy po tym, jak z Warszawą pożegnał się Iordanescu.

Słoweńskie Celje, podobnie jak Legia, w tamtym sezonie zaszło aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w którym okazało się nieznacznie gorsze od włoskiej Fiorentiny. Ta kampania jak dotychczas również jest udana dla ekipy, w barwach której występuje polski obrońca Łukasz Bejger. Celje wygrało oba spotkania z AEK Ateny (3:1) i Shamrock Rovers (2:0) i jest jedną z sześciu drużyn z kompletem punktów.

Celje - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Celje - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

ST, Polsat Sport