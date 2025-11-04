Liga Konferencji: Gdzie obejrzeć? Plan transmisji trzeciej kolejki

Czas na kolejną rundę zmagań w europejskich pucharach. Dwie kolejki już za nami, teraz drużynom pozostaje podtrzymać dobrą formę bądź zacząć nadrabiać straty.

ZOBACZ TAKŻE: Legia już znalazła zastępstwo dla Iordanescu? Padło znane nazwisko

Wszystkie polskie zespoły rozegrały już po jednym meczu u siebie i na wyjeździe. Najlepiej poradziły sobie Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok, które zanotowały po jednym zwycięstwie i remisie. Lech Poznań i Legia Warszawa mają na koncie zwycięstwo i porażkę.

Na sportowych antenach Polsatu będzie można obejrzeć jednak nie tylko polskie zespoły. Kibice będą mogli nacieszyć oczy takimi widowiskami jak FSV Mainz - Fiorentina i Crystal Palace - AZ Alkmaar.

Po wszystkim zapraszamy na studio, w którym eksperci podsumują czwartkowe zmagania. Później wyemitowany zostanie również magazyn skrótów.

Liga Konferencji UEFA: Gdzie obejrzeć? Plan transmisji trzeciej kolejki - czwartek, 06.11:

Studio przedmeczowe - godz. 17:00, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Od 18:00 także w Polsacie Sport 1

NK Celje - Legia Warszawa - godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

Sparta Praga - Raków Częstochowa - godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go

FSV Mainz - Fiorentina - godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go

Rayo Vallecano - Lech Poznań - godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

KF Shkendija - Jagiellonia Białystok - godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go

Crystal Palace - AZ Alkmaar - godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go

Studio pomeczowe - godz. 22:50, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go

Magazyn skrótów - godz. 23:55, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go

KP, Polsat Sport